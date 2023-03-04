"Каждый час в Бахмуте, как ад". Замкомандира батальона "Свобода" рассказал об обстановке на фронте
Заместитель командира батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко охарактеризовал обстановку на самом горячем участке фронта на Донбассе. По его словам, "каждый час в Бахмуте сейчас, как ад".
Об этом Назаренко сказал в интервью "Киев24".
Он признает, что "противник имел успехи на севере, северо-западе от Бахмута". Тем не менее, украинские солдаты дают отпор, и за последние несколько дней линия фронта стабилизировалась, утверждает Назаренко.
"В районе села Ивановское к юго-западу от Бахмута дорога Константиновка-Бахмут находится под контролем украинских сил. Они делают это с огромными усилиями", - сказал он.
По словам Назаренко, российские войска не форсировали реку Бахмутка, а центр города остается под контролем украинских сил. Российским войскам не хватает боеприпасов, и они прибегают к "хаотическому обстрелу" и пытаются бомбить линии снабжения. Однако боеприпасов все равно больше у россиян, свидетельствует замкомандира "Свободы".
Напомним, по данным британской разведки, Украина перебросила в Бахмут свои элитные подразделения на фоне того, как оборона города оказалась под угрозой.
Ранее мы писали, что командующий ССО Виктор Хоренко съездил в Бахмут, чтобы проработать вопросы обеспечения ВСУ.