Заместитель командира батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко охарактеризовал обстановку на самом горячем участке фронта на Донбассе. По его словам, "каждый час в Бахмуте сейчас, как ад".

Об этом Назаренко сказал в интервью "Киев24".

Он признает, что "противник имел успехи на севере, северо-западе от Бахмута". Тем не менее, украинские солдаты дают отпор, и за последние несколько дней линия фронта стабилизировалась, утверждает Назаренко.

"В районе села Ивановское к юго-западу от Бахмута дорога Константиновка-Бахмут находится под контролем украинских сил. Они делают это с огромными усилиями", - сказал он.

По словам Назаренко, российские войска не форсировали реку Бахмутка, а центр города остается под контролем украинских сил. Российским войскам не хватает боеприпасов, и они прибегают к "хаотическому обстрелу" и пытаются бомбить линии снабжения. Однако боеприпасов все равно больше у россиян, свидетельствует замкомандира "Свободы".

Напомним, по данным британской разведки, Украина перебросила в Бахмут свои элитные подразделения на фоне того, как оборона города оказалась под угрозой.

Ранее мы писали, что командующий ССО Виктор Хоренко съездил в Бахмут, чтобы проработать вопросы обеспечения ВСУ.