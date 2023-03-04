Украина, похоже, создает условия для контролируемого отхода из Бахмута.

Об этом пишет американский Институт изучения войны.

Аналитики пишут, что два критически важных моста в районе Бахмута - через реку Бахмутовка на северо-востоке города и вдоль трассы Хромово - Бахмут к западу от города - были разрушены все-таки украинскими силами, а не российскими, как полагал CNN.

"Упреждающее разрушение мостов, вероятно, указывает на то, что украинские войска могут попытаться воспрепятствовать передвижению русских в восточной части Бахмута и ограничить потенциальные пути отхода русских из Бахмута на запад", - говорится в отчете.

В ISW напоминают, что ранее советник президента Украины Александр Роднянский допускал отступление ВСУ из Бахмута, однако говорил, что даже в таком случае РФ не сможет быстро взять весь город, поскольку он был укреплен на западе.

"Если украинское военное командование сочтет необходимым отступить из Бахмута, оно, судя по заявлениям и данным о действиях Украины, вероятно, осуществит ограниченный и контролируемый уход из особо сложных участков восточного Бахмута", - предполагают специалисты.

Ранее британская разведка сообщала, что пока украинские силы продолжают оборону Бахмута, повышение температуры приводит к бездорожью, что ограничивает передвижение по пересеченной местности. Обычно это дает некоторое военное преимущество обороняющимся силам, отмечают в Лондоне.

Война в Украине продолжается уже 374-й день. Мы следим за новостями 4 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 373-го дня войны. Россияне пытаются окружить Бахмут, а к западу от города взорван жизненно важный мост. Продолжает разворачиваться сюжет с диверсионной группой, которая проникла в Брянскую область РФ. ФСБ показала видео автомобилей, которые, по ее версии, были обстреляны "украинской ДРГ". А западные СМИ сообщают, что США в Германия отработали в рамках штабных учений с представителями украинского командования два варианта контрнаступления ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, как украинские военные возмущаются из-за отмены доплат.