Известный украинский командир с позывным Мадьяр заявил, что его подразделение аэроразведки "Птицы Мадьяра" срочно выводят из Бахмута.

"Получил боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место боевых действий. Какие критичные причины перевода, когда мы провели тут 110 дней боевых дежурств? Я прежде всего военный, поэтому не буду комментировать приказы командования", - заявил Мадьяр, настоящее имя которого - Роберт Бровди.

Он заявил, что и дальше останется "коммуникатором" и будет выкладывать видео с фронта. Что прозвучало как намек, что именно по этой причине подразделение Мадьяра решили вывести.

Напомним, что на позавчерашнем видео Мадьяра из Бахмута один из бойцов рассказывал о высоких потерях ВСУ в городе. И о том, что дальнейшее пребывание украинских войск в городе нецелесообразно.

"Рота живет здесь одну ночь. В день мы теряем роту или две. Поэтому нужно организованно отступить на новые рубежи и держать там оборону", - говорил военный.

Это видео вызвало большой резонанс. Впрочем, прямой взаимосвязи между тем видео и выходом из Бахмута сам Мадьяр не провел.

Также отметим, что сегодня ночью был взорван мост, соединяющий Бахмут с поселком Хромово. Это последняя трасса снабжения города. По данным CNN, мост взорвали войска РФ. А журналист Bild заявляет, что мост взорвали ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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