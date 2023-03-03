Ночью со 2 на 3 марта российские войска взорвали мост, который соединял Бахмут Донецкой области с поселком Хромово.

Об этом сообщает CNN.

В полиции Донецкой области CNN заявили, что в ближайшие дни попытаются починить мост, ведь это жизненно важная артерия для эвакуации мирных жителей и перевозки грузов, например боеприпасов.

До Бахмута все еще можно добраться по грунтовым дорогам и полям, сообщили в полиции Донецкой области.

Хромово (ранее - Артемовское) стоит на трассе между Бахмутом и Часов Яром, по которой сейчас идёт основное снабжение Бахмута.

Отметим, сегодня утром в сети появилось видео подрыва моста в районе Бахмута. Об этом ли мосте сообщает CNN - неизвестно.

Ранее мы писали, как весеннее потепление повлияет на ситуацию в районе Бахмута, по данным британской разведки.

Также CNN сообщал, что российские войска "обрезают" Бахмут, подходя все ближе к захвату города.

Война в Украине продолжается уже 373-й день. Мы следим за новостями 3 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 372-го дня войны. Давление противника в районе Бахмута усиливается. При этом британская разведка делает прогноз о том, что наступившая оттепель может затруднить российские операции. Поскольку техника будет вязнуть в грязи, что дает преимущество обороняющейся стороне.

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