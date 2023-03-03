В пятницу, 3 марта, в Украине идет уже 373-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 2 марта.

Хроника новостей за сегодня - ниже. Материал обновляется.

3 марта

08.10 Сообщают о взрывах в Дружковке и Краматорске Донецкой области.

07.40 Ночью войска РФ дважды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Под обстрел из тяжелой артиллерии попала Марганецкая громада. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели обследуют территории, где произошли прилеты и выясняют последствия ударов.

07.35 Воздушная тревога в ряде регионов.

07.00 Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

1. На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки ВСУ отразили более 85 атак противника.

2. Оккупанты нанесли 31 авиационный и 3 ракетных удара по гражданской инфраструктуре в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. Есть раненые среди мирного населения, повреждены жилые многоэтажки и частные дома.

3. На временно захваченной территории Запорожской области с начала февраля российские наемники начали активно забирать автомобили у жителей, не получивших российские паспорта.

4. Большинство жителей населенного пункта Боевое Херсонской области отказалось передавать свои частные участки на баланс местной оккупационной администрации. По состоянию на 1 марта около 200 человек из этого села вывезены в неизвестном направлении для проведения так называемых фильтрационных мероприятий, а в их домах расквартируют российских наемников.

5. Украинские военные сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 беспилотников.

06.40 В Украине сегодня переменная облачность без осадков. Температура от 3 до 6 тепла.

06.30 Карта тревог на сейчас.