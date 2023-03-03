В Молдове продолжают обсуждать предложения, которые в последнее время звучат из Киева, "помочь" военным путем в решении ситуации с Приднестровьем - непризнанной "республикой", которая уже более 30 лет де-факто контролируется Россией.

При этом президент Молдовы Майя Санду ни разу не говорила, что собирается обратиться к Украине за военной помощью для возвращения контроля над Приднестровьем. И вообще ни разу не говорила о готовности военным путем решить приднестровский вопрос.

"Майя Санду никогда не просила моей помощи, но благодарила за информацию. Она очень хорошо знает нашу ситуацию. Украина всегда будет готова помочь Молдове", - сказал Зеленский в интервью Die Welt.

Тем не менее тема военного участия Украины активно обсуждается. И близкие к украинской власти спикеры говорят, что Украина, при наличии запроса от Молдовы, может послать войска в Приднестровье.

Алексей Арестович, например, сказал, что ВСУ для подавления сопротивления в непризнанной республике хватит всего 2-3 дня.

"Страна" уже провела опрос на улицах Кишинева и спросила у людей - нужна ли Молдове военная помощь от Украины для возвращения контроля над Приднестровьем.

Большинство опрошенных против любых военных действий в Молдове - они опасаются последствий: жертв и разрушений.

В молдовском ТикТоке также появляется немало видео с просьбами местных жителей к Украине не вмешиваться в ситуацию в Молдове.

"Молдаване за дипломатию и против войны, Кишинев как город помогает вам как можем, а Зеленский пусть не лезет к нам и не помогает. Не надо", - заявил в видео житель Кишинева Нелу Трисневский.

В целом, и это отмечают все социологи и эксперты, в молдовском обществе отсутствует запрос на военное решение проблемы Приднестровья. Против этого даже те, кто настроен проукраински и антироссийски. Они надеются, что проблема Приднестровья будет решена уже после окончания войны в Украине и не военным путем. Другое дело, что если со стороны "ПМР" начнутся агрессивные действия против Молдовы, то отношение к военной помощи от Украины, либо от любой другой страны, будет совершенно иное. Но пока это сугубо гипотетическая возможность. Из Приднестровья никаких сигналов к готовности начинать военные действия против Кишинева не поступает.

Есть еще и важный внутриполитический аспект.

Позиции нынешней молдовской власти во главе с Майей Санду довольно непрочные. Ее рейтинг падает на фоне углубления социально-экономических проблем и роста тарифов на коммунальные услуги. Этим, при поддержке России, пытается воспользоваться оппозиция, устраивая акции протеста (последняя прошла во вторник и закончилась потасовками с полицией) с требованием отставки Санду и досрочных выборов.

Однако акции достаточно вялые и политсила, которая проводит их (партия "Шор") не пользуется доверием в обществе. В том числе и из-за опасений молдаван дестабилизации в стране.

В то же время предложения из Киева "помочь" решить военным путем проблему Приднестровья, пугают многих молдаван еще больше и воспринимаются как попытки втянуть страну в войну. Чего никто не хочет. И это уже использует оппозиция, обвиняя Санду в том, что она готовится позвать украинские войска и начать войну за Приднестровье, которую молдаване не хотят. Потенциально это может стать очень сильным ударом по позициям молдовской власти.

Неудивительно, что команда Санду всеми силами пытается открестится от этих обвинений и заявляет, что никакие войска в страну звать не собирается и к войне с Приднестровьем не готовится.

"Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем. С другой стороны, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье. А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности", - сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

А вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян заявил, что между Кишинёвом и Киевом нет договоренности о начале военной операции в Приднестровье и что вообще разговоры об этом - "абсурд".

"Это вполне оправданное суверенное право Украины размещать свои войска там, где она считает нужным или там, где считается или есть доказательства того, что над ними нависла какая-то угроза. Но это никоим образом не означает, что Украина готовит военные действия, или что есть договоренность Кишинева и Киева о начале военной операции в Приднестровье. Это абсурд", – сказала Серебрян.

Подробнее о ситуации в Молдове и вокруг Приднестровья в статье "Страны".

Отмена рейсов, заявления Москвы и Киева

В последние дни ситуация вокруг Молдовы и Приднестровья начала стремительно развиваться. Тревожным звоночком, который может свидетельствовать о назревающей новой горячей точке, стала отмена рейсов первой европейской авиакомпании в Молдову. О приостановке полетов туда и оттуда с 14 марта объявила венгерская Wizz Air.

Сама Молдова (Air Moldova) заявила об отмене авиарейсов в столицы пяти стран (Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси), объяснив это "техническими сложностями".

Многим это напомнило ситуацию накануне российского вторжения в Украину, когда авиакомпании также отменяли свои рейсы.

В то же время власти успокаивают молдаван. Санду заявила, что делает всё, чтобы не позволить превратить Приднестровье в арену нового конфликта.

"Мы и впредь будем прилагать усилия для сохранения мира в стране. Власти Молдовы делают все, чтобы предотвратить и не допустить обострения ситуации на Днестре", - говорит молдовский президент.

Ранее пресс-секретарь оперативного командования Юг украинской армии Наталия Гуменюк заявила, что не верит, что российский десант может высадиться в Приднестровье: "Ведь это необходимо пересечь воздушное пространство либо стран НАТО, либо непосредственно Украины. Ну кто же им позволит!"

Тем временем минобороны РФ дважды утверждало, что Украина планирует вторжение в Приднестровье. МО РФ выпустило пресс-релиз о том, что ВСУ собираются якобы инсценировать наступление войск РФ с приднестровской территории и под этим предлогом устроить "вооруженную провокацию" против Тирасполя.

И Украина, и Молдова эти заявления опровергли.

В свою очередь, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинско-молдовский участок границы в районе Приднестровья усилен подразделениями пограничников, армии и Национальной гвардии Украины. Киев с начала полномасштабной войны уделяет ему такое же внимание, как и границам с Беларусью и Россией, так как не исключает, что он может быть использован для нападения на украинскую территорию, добавил Демченко.

Эксперты американского Института изучения войны считают, что Москва может готовить операции под чужим флагом в Приднестровье. По их мнению, пресс-релизы Минобороны РФ о "вооруженной провокации" Украины в Приднестровье не говорят о планах России напасть на Молдову (для этого у Кремля не хватает сил, отметили в Институте), но указывают на наращивание усилий по подрыву молдовской государственности.

Политолог Руслан Бортник не исключает, что Киев может попытаться воспользоваться уязвимостью, по мнению украинских властей, местных пророссийских сил и начать военную операцию в Приднестровье.

"Они не могут рассчитывать на какую-либо серьезную помощь России. И это их уязвимое положение - прекрасная возможность для Украины усилить военное и военно-политическое давление на Россию. Фактически Украина демонстрирует готовность провести операцию против пророссийского Приднестровья и выступает не только в качестве гаранта команды Санду, властей Молдовы (даже удивительно звучит, конечно), но и демонстрирует готовность принять участие в подавлении пророссийских движений Молдовы, взять Кишинёв в сферу своего влияния и контроля. Возможно, совместно с Румынией. Не исключено, что это давление со стороны Украины является частью какого-то сложного закулисного переговорного процесса в отношении будущего оккупированных украинских территорий или ситуации вокруг Бахмута, например. Возможно, Украина пытается добиться от приднестровских властей разрешения открыть дорогу к артиллерийским складам в Колбасне в обмен на сохранение приднестровских властей у руля. В любом случае Украина нащупала ахиллесову пяту России и безусловно будет пытаться этой ситуацией воспользоваться. Санду еще колеблется в отношении того, позволять ли ей Украине принять более широкое участие в молдовских делах или нет. Президент Молдовы еще взвешивает все риски, связанные с отказом от нейтрального статуса в украино-российской войне, который последует, если Молдова пригласит украинские войска для решения проблем Приднестровья, Гагаузии или даже протестов. При этом в полной мере нельзя исключать, что в ответ на какие-то провокации на приднестровско-украинской границе Украина может провести военную операцию против Приднестровья даже без наличия формального приглашения со стороны Молдовы, или получив это приглашение позже, которое Кишинев может выдать под давлением западных партнеров", - сказал нам Бортник.

Молдовский политолог Октавиан Цыку называет заявления Зеленского о возможном госперевороте в Молдове спорными и попыткой втянуть Кишинев в войну.

"Для Украины очень важно, чтобы в Кишиневе была проевропейская власть, которая склонна поддерживать Украину. Если бы Молдова оказалась втянута в войну, то, конечно же, антироссийский настрой во всем мире был бы больше", - сказал Цыку.

В то же время эксперт уверен, что и, Тирасполю, и Молдове сейчас война невыгодна.

"Между Кишиневом и Тирасполем существует некий консенсус относительно нейтралитета в украинско-российской войне. Иначе все, что сложилось в Приднестровье за 30 лет, может рухнуть, да и сами по себе приднестровцы и молдаване не готовы воевать друг против друга даже ради интересов Путина. Приднестровье понимает, что война с Украиной чревата большими последствиями. Представьте себе, что может случиться со складом в Колбасне, это будет как атомный взрыв в Приднестровье. Да и пока Россия не достигла Одессы или какого-то приближенного пункта для соприкосновения с Приднестровьем, это вообще не вариант", - полагает Цыку.

Молдовский политолог Дионис Ченуша считает, что украинская армия отреагирует превентивными действиями (не дожидаясь согласия Молдовы), если Россия использует Приднестровье в военных целях.

"А сепаратистские элиты Приднестровья стремятся сохранить мир, чтобы выжить. Если Украина нанесет удар, сепаратистский режим не справится с последствиями. Сегодня регион уже находится в состоянии чрезвычайной экономической ситуации", - написал Ченуша в своем Telegram-канале.

В то же время директор молдовского Института стратегических инициатив Вадим Пистринчук оценивает как высокие риски нестабильности вокруг Приднестровья.

"Потому что в этом регионе сконцентрированы войска чужого государства, существует определенное количество вооружения, и мы можем предположить, что какие-то провокации всегда возможны. Но с тех пор как началась война РФ против Украины, приднестровские лидеры очень четко и часто говорят о том, что не хотят быть вовлечены в эти провокации. Их поведение достаточно осторожно. Впрочем, каких-то конкретных военных вызовов на этот момент я не вижу", - сказал он в интервью Deutsche Welle.

Цель - смена власти

В Украине же основная версия заключается в том, что Россия готовится устроить переворот в Молдове.

Об этом, в частности, сегодня заявил советник главы Офиса президента Михаил Пододоляк.

"РФ поддерживает в Молдову определенные партии, вовлекаемые в пророссийские протесты. Они хотят расшатать ситуацию с точки зрения штурма правительственных кварталов в Кишиневе, зайти в эти кварталы и создать там удивительную историю под названием "переворот" – этакий псевдопереворот. Вместе с тем дать возможность находящимся в Приднестровье сепаратистам выйти оттуда и вооруженными рядами зайти в Молдову", – заявил Подоляк.

В Главном управлении разведки Украины также считают, что главная цель России на данном этапе - поменять власть в Молдове на пророссийскую.

"Они не добились никакого результата в своей так называемой "специальной военной операции". Поэтому им нужно демонстрировать любые победы для своего населения. Сейчас они пытаются совершить какую-то революцию, чтобы создать иллюзию как "мир за них", "народ "Молдавии за нас", - заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

Также он сказал, что на военных складах в Приднестровье (о них много в последнее время говорят, как об одной из возможных целей возможной военной операции Украине в "ПМР"), которые когда-то были крупнейшими в Восточной Европе, уже почти не осталось боеприпасов.

"В Приднестровье у русских очень ограниченный контингент. Есть склады, которые они охраняют. Но на тех складах уже почти ничего нет, а то, что осталось - старое и непригодное к использованию. А в Молдове они сейчас все же пытаются политическим путем расшатать ситуацию - под "чужим флагом", - заявил Черняк.

Риски для Украины

"Страна" уже писала, что для Украины военное вмешательство в Приднестровье несет немалые риски.

Армия "ПМР" и российский контингент там хоть и немногочисленный, но неплохо вооружен. Да и его немногочисленность относительна. Сейчас это 7-10 тысяч человек. Вместе с другими силовыми структурами - 15 тысяч. Еще столько же могут призвать резервистов. Поэтому для операции по Приднестровью ВСУ нужно будет выделить несколько десятков тысяч человек, что при нынешнем напряжении на фронте довольно проблематично.

Также далеко не факт, что в военной операции в Молдове вместе с Украиной примут участие страны НАТО (даже Румыния). Россия уже предупредила, что в Приднестровье находятся российские миротворцы и потому нападение на них будет означать объявление войны РФ. И если для ВСУ эта угроза не имеет никакого значения (Украина с Россией и так де-факто воюет), то для стран НАТО может стать серьезным препятствием для каких-либо военных операций в Молдове.

Другой вопрос, если пророссийские силы, как заявляют Зеленский, Подоляк и ГУР (а также намекали молдовские власти), действительно готовят некий вооруженный переворот в Молдове. В таком случае Санду, скорее всего, обратится за военной помощью к Украине и она будет оказана с учетом тех рисков, которые несет для Киева утверждение в Молдове пророссийского правительства.

Правда, с учетом такой перспективы непонятно - будут ли пророссийские силы вообще предпринимать некие силовые действия. Пока их стратегия, очевидно, состоит в принуждение Санду к отставке через акции протеста.

И тему угрозу войны в Молдове они активно используют для дальнейшего снижения ее рейтинга.