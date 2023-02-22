"Если Молдова попросит". Арестович уверен, что украинские войска возьмут Приднестровье за три дня
Если Молдова попросит Украину, украинские войска возьмут Приднестровье за трое суток.
Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.
По словам Арестовича, повод для ввода войск уже есть, поскольку президенты Украины и Молдовы заявили о попытке РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.
"Но пока, видимо, не просят", - добавил экс-советник ОПУ.
Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена осуществить переворот в Молдове, захватив предварительно аэропорт Кишинева для переброски через него войск.
А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на территории Молдовы вскоре могут оказаться чеченцы, воевавшие с 24 февраля в Украине, а потом переместившиеся в Турцию.
Кроме того, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Молдовы Майей Санду сказал, что США "глубоко обеспокоены" попытками России дестабилизировать правительство Молдовы.
"Страна" детально разбиралась, что происходит в Кишиневе и может ли там "взорваться" ситуация.