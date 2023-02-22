Если Молдова попросит Украину, украинские войска возьмут Приднестровье за трое суток.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович в программе Марка Фейгина.

По словам Арестовича, повод для ввода войск уже есть, поскольку президенты Украины и Молдовы заявили о попытке РФ дестабилизировать ситуацию в Молдове.

"Но пока, видимо, не просят", - добавил экс-советник ОПУ.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия намерена осуществить переворот в Молдове, захватив предварительно аэропорт Кишинева для переброски через него войск.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на территории Молдовы вскоре могут оказаться чеченцы, воевавшие с 24 февраля в Украине, а потом переместившиеся в Турцию.

Кроме того, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Молдовы Майей Санду сказал, что США "глубоко обеспокоены" попытками России дестабилизировать правительство Молдовы.

"Страна" детально разбиралась, что происходит в Кишиневе и может ли там "взорваться" ситуация.