Президент Молдовы Майя Санду попросила союзников усилить противоздушную оборону республики.

Об этом пишет Reuters.

"Мы пригласили поставить системы воздушного наблюдения и защиты. Мы понимаем, что Украина является приоритетом, но мы также надеемся получить часть", - сказала Санду журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Напомним, 14 января в Молдове официально сообщили о падении на территории страны обломков одной из ракет во время массированной атаки Украины. В МВД рассказали, что это уже третий случай, когда остатки ракет после бомбардировок Украины падают на территорию Молдовы.

Ранее мы писали, что министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что страна объявит мобилизацию в случае радикальных изменений в ходе военных действий в Украине или увеличения потока беженцев.

Как рассказывала "Страна", в апреле прошлого года президент Молдовы Майя Санду во время выступления в честь 30-летия создания Генштаба Национальной армии признала, что страна не готова к войне и у неё нет боеспособной армии.