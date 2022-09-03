Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал предупреждение Молдове о том, что "создание угроз безопасности российских миротворцев в Приднестровье может вызвать военную конфронтацию с Москвой". Президент Молдовы Майя Санду дала ответ на эти слова, заявив о дипломатическом пути разрешения проблем.

Об этом Санду сказала в эфире телеканала PRO TV.

По ее словам, между Молдовой и Приднестровьем есть только дипломатический путь. А в заявлении Лаврова она увидела попытку дестабилизировать ситуацию в ее стране.

"Это заявление, которое не имеет ничего общего с реальностью. Почему он сделал такое заявление, следует спросить у министра. Мы со своей стороны придерживаемся тех же принципов, по которым шли до сих пор. Повторяю, приднестровский конфликт может быть решен только мирным и дипломатическим путем... Мы мирная страна. И, повторяю, все эти заявления - это заявления, которые манипулируют людьми и, вероятно, хотят дестабилизировать ситуацию в Республике Молдова", - заявила Санду.

"Мы будем и дальше делать все, что в нашей власти, включая коммуникацию с режимом в Тирасполе даже чаще, чем до этого, чтобы сохранить мир", - сказала президент Молдовы.

Напомним, ранее мы сообщали, что в конце июля в непризнанном Приднестровье заявили о желании присоединиться к России. Глава "МИД республики" Виталий Игнатьев сказал, что Тирасполь намерен добиваться внедрения результатов "референдума", которые в Приднестровье провели в 2006 году.

Также мы писали о том, что в Приднестровье допустили военное столкновение с Молдовой.