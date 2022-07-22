В непризнанном Приднестровье заявили, что хотят присоединиться к России. Глава "МИД республики" Виталий Игнатьев сообщил, что Тирасполь намерен добиваться внедрения результатов "референдума", которые в Приднестровье провели в 2006 году.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования "республики" остается неизменным, что отражено в итогах "референдума" 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет", — сказал Игнатьев.

Молдова результатов этого "референдума" не признает.

Отметим, что в американских СМИ уже обсуждается тема нового крупного наступления России, которое, вполне возможно, будет направлено против Одесской области, примыкающей к Приднестровью.

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