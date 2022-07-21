В четверг, 21 июля, в Украине идет 148-й день войны с Россией.

На главном участке фронта - в Донецкой области - продолжаются бои вокруг Северска и Бахмута, а также в районе Донецка. В районе Бахмута идут боевые действия у трассы на Лисичанск и под Углегорской ТЭС.

В Луганской области к юго-востоку от Северска российские войска пошли в наступление на село Ивано-Дарьевка.

В Херсонской области продолжаются удары по двум основным переправам через Днепр - дамбе ГЭС в Новой Каховке и Антоновскому мосту под Херсоном.

Подробнее об этом в итогах 20 июля.

Ниже хроника сегодняшних новостей. Материал обновляется.

21 июля

08:34 Сообщают о новом прилете по Николаеву.

08:33 В Донецкой области за минувшие сутки обстрелами разрушены две школы - в Краматорске и Константиновке, сообщил губернатор Павел Кириленко.

Ночью войска РФ обстреляли промзону Краматорска: Старокраматорский и Новокраматорский машиностроительные заводы.

В Бахмуте под обстрел попал центр горда.

В Торецке ракета прилетела во двор частного дома. Снаряд не разорвался.

По словам Кириленко, россияне обстреляли кассетными боеприпасами Ивановку Черкасской громады, в результате поврежден частный дом.

Губернатор призвал жителей Донецкой области эвакуироваться ради собственной безопасности.

08:20 Сегодня Нацсовет по телерадиовещанию планирует аннулировать все телевизионные лицензии медиагруппы "Украина" Рината Ахметова.

Об этом сообщает НСЖУ.

В повестке дня заседания Нацсовета, которое начнется в 11:00 сегодня - аннулирование лицензий телеканалов "Украина", "Украина24", "Донбасс", "Футбол 1/2/3", НЛО, Индиго.

Также планируется аннулировать лицензии региональных ТРК - TV-5 (Запорожье) и мариупольского телеканала СИГМА (недавно он был перерегистрирован в Каменце-Подольском).

Ринат Ахметов, как мы уже рассказывали, закрыл свой медиабизнес, чтобы не попасть под действие закона об олигархах.

08:15 По оценкам США, во время наступления на Донбассе примерно 15 000 российских солдат были убиты и в три раза больше ранены.

Причем украинские потери "почти столь же высоки", сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс на форуме по безопасности в Аспене.

08:02 ЦРУ не располагает доказательствами того, что Путин психически или физически истощен. Или вообще болен.

Об этом заявил директор разведки Уильям Бернс, выступая вчера на форуме по безопасности в Аспене.

"Ходит много слухов о здоровье президента Путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров", - сказал глава ЦРУ.

08:01 Снова ночной удар по Никопольскому району. Как сообщил губернатор Днепропетровской области Резниченко, выпущено порядка 20 ракет "Града".

Обошлось без жертв и разрушений, но в этом районе обстрелы в последнее время стали нарастать.

Достается и соседнему оккупированному Энергодару, где идут удары украинских беспилотников по расположению российских войск.

При этом в РФ сообщают, что наносятся они вблизи от Запорожской АЭС, чего в Киеве не подтверждали.

08:00 Газ по "Северному потоку-1" снова начал поступать в Германию. Об этом сообщила управляющая компания газопровода Nord Stream AG.

До этого труба находилась на техобслуживании, и Европа высказывала опасения, что Россия так и не включит прокачку газа.

Впрочем, как уже сообщалось, объемы этой прокачки - на уровне 30-40% от прежних объемов.

07:59 Ряд сенаторов США призвали Пентагон предоставить Украине современные истребители.

Об этом говорится в письме политиков, которое публикует Fox News. Его подписали сенаторы Темми Дакворт, Роджер Викер, Ричард Блюменталь, Роберт Портман и Линдси Грэм. Все они из разных партий.

Послание направлено министру обороны Ллойду Остину и председателю Объединенного комитета начальников штабов Марку Милли.

Телеканал приводит высказанное вчера мнение начальника штаба ВВС США Чарльза Брауна, который поддержал обучение украинских пилотов управлению натовскими самолётами. И сказал, что США и их союзники обязаны "быть готовы передавать им свои умения". Также он допустил передачу Украине военных самолётов, но не уточнил, каких именно.

07:58 Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Ключевые моменты:

1. Продолжаются бои за Ивано-Дарьевку к востоку от подконтрольного ВСУ Северска.

2. К югу от Бахмута отбита попытка штурма Углегорской ТЭС, продолжаются бои за Новолуганское.

07:57 После заявлений Путина и Лаврова о провале переговоров с Украиной и "отсутствии смысла" их вести, свои коррективы в эту риторику внес спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров", - заявил он.

Ранее президент России дал понять, что после провала мирного договора в Стамбуле встречаться с Зеленским не будет.

А министр иностранных дел сообщил, что вести переговоры с Украиной сейчас "нет смысла" в силу того, что Запад "не даст" Киеву идти путем дипломатии.

07:56 По Николаеву ночью был массированный обстрел, сообщил мэр города Сенкевич. Воздушная тревога окончилась около четырех часов утра.

Ночью херсонские паблики показывали видео с запуском ракет, которые, вероятно, нанесли удар по Николаеву.

Накануне был удар по оккупированной территории: что-то мощно загорелось в Скадовске Херсонской области (украинские группы пишут, что попали в склад с боеприпасами).