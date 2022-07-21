В Сети появились фото последствий сегодняшнего обстрела Краматорска.

Соответствующие кадры опубликовала Донецкая областная военная администрация в четверг, 21 июля.

Сообщается, что разрушена школа, повреждены пятиэтажка и 85 частных домов.

Кроме того, в Государственной службе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) проинформировали о том, что продолжается проведение аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной в результате обстрела школе.

"Спасателями обнаружено и изъято тело мужчины, под завалами возможно пребывание еще 2-х человек. Проведена расчистка и разбор около 110 тонн разрушенных элементов здания школы, работы продолжаются", - говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ранее мы писали, что 19 июля в Краматорске в результате ракетных ударов погиб один человек, ранены шестеро.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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