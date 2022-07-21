В Донецкой области за минувшие сутки обстрелами разрушены две школы - в Краматорске и Константиновке.

Об этом сообщил губернатор Павел Кириленко.

Ночью войска РФ обстреляли промзону Краматорска: Старокраматорский и Новокраматорский машиностроительные заводы.

В Бахмуте под обстрел попал центр горда.

В Торецке ракета прилетела во двор частного дома. Снаряд не разорвался.

По словам Кириленко, россияне обстреляли кассетными боеприпасами Ивановку Черкасской громады, в результате поврежден частный дом.

Губернатор призвал жителей Донецкой области эвакуироваться ради собственной безопасности.

Ранее сообщалось, что россияне ночью массированно обстреляли Николаев

А жителей Никополя призвали переехать вглубь территории района из-за постоянных обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.