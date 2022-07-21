Россияне ночью массово обстреливали Донецкую область. Разрушены школы, предприятия и жилые дома. Фото и видео
В Донецкой области за минувшие сутки обстрелами разрушены две школы - в Краматорске и Константиновке.
Об этом сообщил губернатор Павел Кириленко.
Ночью войска РФ обстреляли промзону Краматорска: Старокраматорский и Новокраматорский машиностроительные заводы.
В Бахмуте под обстрел попал центр горда.
В Торецке ракета прилетела во двор частного дома. Снаряд не разорвался.
По словам Кириленко, россияне обстреляли кассетными боеприпасами Ивановку Черкасской громады, в результате поврежден частный дом.
Губернатор призвал жителей Донецкой области эвакуироваться ради собственной безопасности.
Ранее сообщалось, что россияне ночью массированно обстреляли Николаев
А жителей Никополя призвали переехать вглубь территории района из-за постоянных обстрелов.
Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.
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