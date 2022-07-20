Власти Белгородской области обвинили Украину в обстреле села и гибели мирного жителя
Власти Белгородской области сообщают о гибели мирного жителя после обстрела села Нехотеевка. В обстреле обвиняют Украину и сообщают о прилете пяти снарядов.
С заявлением выступил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Нехотеевке повреждены четыре жилых дома, посечены кровля, окна, забор и сельский клуб. Погиб местный житель 1958 г.р. Обстоятельства его нахождения в селе, которое было расселено в конце мая, выясняются. Больше месяца назад оттуда переселили всех жителей", - заявил Гладков.
Украинская сторона это сообщение не комментировала.
Напомним, накануне с территории России из РСЗО обстреляли села на Сумщине.
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