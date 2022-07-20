На днях снова актуализировалась тема "войны беспилотников", которые, как оказалось, имеют ключевое значение в современной войне. Они ведут разведку, бомбят, а главное на нынешнем этапе боевых действий - наводят артиллерию, которая играет сейчас ключевую роль в боях.

Из США накануне визита Путина в Тегеран пошли заявления, что Россия будет закупать у Ирана его беспилотники. Которые, как оказалось, эта страна уже давно и успешно производит, несмотря на многолетние санкции.

Москва и Тегеран это опровергают, но в целом российские чиновники и военные признают, что с БПЛА в их армии серьезные пробелы. И Украина к "войне беспилотников" подготовилась очевидно лучше.

Хотя, судя по данным украинских представителей, и у ВСУ начинаются проблемы здесь. Во-первых, многие дроны уже потеряны в боях, и запасы "Байрактаров" тают. Во-вторых, российские системы радиоэлектронной борьбы массово "глушат" беспилотники украинской армии, что признают и западные эксперты.

Разобрались, что сейчас происходит с БПЛА-флотом у противоборствующих сторон.

Охота за "Шахидами"

На прошлой неделе в Белом доме заявили, что Иран собирается поставлять России свои беспилотники, которые будут использовать для войны в Украине.

По словам советника США по нацбезопасности Джейка Салливана, с такой просьбой Москва ранее обратилась к Тегерану. Есть информация, указывающая на то, что Иран готовится обучить российские силы по использованию этой техники уже в июле.

"Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, в том числе боеспособных БПЛА, в ускоренном порядке", - заявил он Салливан журналистам.

Согласно спутниковым снимкам, которые Белый дом предоставил The New York Times, представители Кремля в Иране проверили беспилотники модели "Шахид" - Shahed-191 и Shahed-129.

Газета пишет, что речь может идти о 300 иранских БПЛА, которые восполнят "критический пробел" российских сил в Украине.

Однако в Тегеране и Москве заявляли, что никаких закупок БПЛА не планируется. Тот же тезис они повторили после поездки Путина в Иран 19 июля. Хотя интерес России к иранской беспилотной промышленности вряд ли является нулевым.

Находясь последние десятилетия под непрерывными санкциями, Иран сумел создать целую линейку беспилотников, которые уже активно использовал в локальных конфликтах на Ближнем Востоке.

Среди множества моделей в США говорят, что Россию заинтересовали "Шахиды". Скажем о них подробнее.

Shahed-129 – похож на израильский дрон Hermes 450 и американский MQ-1 Predator. Он способен нести на борту 4-8 ракет Sadid-1 или бомб. Заявленная автономность полета дрона составляет 24 часа. Радиус достигает 1700 км. Дрон способен подниматься на высоту до 7,5 км. Крейсерская скорость 150 км/ч.

Shahed-191 - представляет собой уменьшенную копию американского дрона RQ-170 Sentinel. Приводится в движение с помощью турбореактивного двигателя. Он может развивать скорость до 350 км/ч. Заявленная автономность полета составляет 45 часов. Дрон может удаляться от оператора на расстояние до 450 км. На вооружении Shahed-191 управляемые бомбы Sadid-342 в количестве двух единиц.

На Западе и в Израиле иранские аппараты оценивают как серьезные и качественные.

Иран поставлял беспилотники "Хизбалле" в Ливане, повстанцам-хуситам в Йемене и шиитским ополченцам в Ираке, наносившим удары по иракским и американским войскам.

Американский отставной генерал Кеннет Маккензи осенью 2021 года говорил, что иранские беспилотники "представляют такую угрозу на Ближнем Востоке, что США впервые после Корейской войны действуют без полного превосходства в воздухе".

"Россия обращается к союзнику, который запускал беспилотники в сложных условиях в больших количествах. У них есть дроны всех типов, которые им нужны", - рассказал газете New York Times Сэмюэл Бендетт, специалист по оружию в аналитической организации CNA.

Немецкие эксперты и журналисты считают, что иранские беспилотники могут стать серьезной опасностью для украинских войск. "Беспилотники иранского производства боеспособны и эффективны", – цитирует эксперта Гвидо Шмидтке издание Die Welt.

Tagesschau цитирует министра обороны Израиля Бенни Ганца, который "предупредил, что иранские беспилотники столь же разрушительны, как и баллистические ракеты".

Но, повторимся, ни Москва, ни Тегеран таких сделок не подтверждают. Хотя в условиях дефицита у России беспилотников и крайне тесных отношений этой страны с Ираном - мысль о том, что Москва может закупить либо сами дроны, либо линию по их производству, выглядит абсолютно логичной.

Тем более, что еще в 2017 году западные СМИ предполагали: Иран помогает России строить беспилотники. Журнал Foreign Policy тогда отметил внешнее сходство российской модели "Орион-Е" с иранским "Шахидом".

Удастся ли России привлечь Иран к решению этого вопроса - время покажет.

Также помимо Ирана беспилотники РФ может поставлять и Китай, который, помимо прочего, является производителем одного из самых ходовых дронов на этой войне - Mavic. Но официально никакой информации о переговорах на этот счёт нет.

Беспилотники могла в теории поставлять и Турция. Но в компании "Байрактар" уже заявили, что не будут этого делать.

Что у Москвы с беспилотным флотом?

О том, что у российской армии дефицит с этим типом вооружений российские телеграм-каналы говорили еще с начала "спецоперации". Если на уровне полков и бригад беспилотники есть и выполняют свои задачи, то боевые единицы поменьше воюют часто вслепую или вынуждены обращаться к волонтерам.

Именно с этим российские военные эксперты связывали медленное продвижение своих войск. Многие штурмы проваливались из-за неподавленных огневых точек ВСУ, которые нужно было сначала разведать и навести артиллерию.

В июне проблему признал промышленный вице-премьер Юрий Борисов. Он заявил, что российские военные "с опозданием занялась их (беспилотников - Ред.) внедрением в войска". И объяснил тем, что "невозможно было все предугадать".

Но на сегодняшний день, по его словам, "у РФ есть все типы беспилотников военного назначения - разведывательных, ударных, тактических, оперативных". Есть даже аналогичные "Свичблейдам" барражирующие боеприпасы "Куб".

И многие российские военные подтверждают, что это так. Но проблема не столько в номенклатуре, сколько в количестве этой техники. Их нужно не десятки и не сотни, а тысячи. И она должна быть широко доступна всем боевым единицам, начиная от пехотного взвода, чего как раз и нет.

Судя по тому, что пока ситуация остается неизменной, российский ВПК не справляется с задачей наращивания объемов производства. Борисов, кстати, недавно был снят с должности, а вместо него поставили промышленного министра Дениса Мантурова, который заявил, что беспилотники станут основным приоритетом.

Срочность для Москвы еще и в том, что дроны необходимы, чтобы вести борьбу против американских РСЗО Himars, которые начали поступать в Украину. По данным The New York Times, с их помощью удалось уничтожить около двух десятков складов и командных пунктов РФ. И "вычислить" эти установки можно лишь массированным использование дронов.

При этом на Западе более высоко, чем сами россияне, оценивают российский беспилотный парк и навыки ведения боя с использованием дронов. В уже цитированной статье New York Times сообщалось, что у России на момент начала "спецоперации" имелся собственный внушительный арсенал беспилотников. Но за пять месяцев боевых действий эти запасы значительно истощились.

"Россия потеряла десятки разведывательных беспилотников из-за украинских ПВО, а также из-за ошибочных атак и глушения на ранней стадии конфликта" - пишет издание.

При этом российские военные за время войны сумели отточить использование беспилотников в артиллерийских дуэлях. Небольшие дроны позволили быстро нацеливаться на украинские силы и передавать координаты российскому оружию дальнего действия, включая гаубицы и минометы.

То, что россияне совершенствуют свои навыки признают и в украинской армии. Издание ссылается на слова бойца ВСУ Константина, фамилию которого не раскрывает из соображений безопасности.

Российские беспилотники — прежде всего Орлан-10, небольшой самолет с неподвижным крылом и небольшие квадрокоптеры — коренным образом изменили ситуацию для ВСУ. Украинские бойцы теперь вынуждены ставить технику под деревьями или другими укрытиями и прятать артиллерийские орудия, чтобы их не обнаружило наблюдение сверху.

И даже при надлежащем камуфляже российские СМИ часто публикуют видео того, как украинская техника подвергается обстрелу и уничтожается, когда беспилотник оказывается рядом.

Однако в последние недели, по словам военных аналитиков, преимущество России с беспилотниками уменьшилось. Это произошло после того, как около полусотни "Орланов-10" были сбиты в результате украинского огня или глушения.

В результате особым спросом на поле боя пользуются дроны, устойчивые к помехам.

По словам аналитиков, и Украина, и Россия в покупке новых беспилотников используют краудфандинговые кампании для замены утраченного оборудования, то есть собирают деньги на них у населения через волонтеров.

Что с беспилотниками в Украине?

У ВСУ также наблюдается истощение беспилотного парка.

В недавнем интервью The Wall Street Journal министр обороны Алексей Резников заявил, что боевые дроны, в том числе предоставленные США, "постоянно глушатся Россией и не имеют программного обеспечения для противодействия помехам".

Ряд публикаций на эту тему выпустили и крупные западные СМИ.

Военный аналитик сказал Сэмюэл Бендетт заявил агентству Associated Press, что "украинцы на грани" по запасам беспилотных аппаратов. Причем проблема даже не в исчерпании "Байрактаров", а в снижении их эффективности.

Это происходит ввиду усиления российской противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, пишет AP. К слову, ранее примерно о том же говорил Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

"Я при всем уважении честно скажу - это другая война, специалисты говорят, ее нельзя ни с какой другой сравнивать в ХХI веке. Те или иные дроны могут помогать, но не влияют на результат. Потому что есть история ракет, артиллерии, ПВО", - заявил Зеленский на пресс-конференции 23 апреля, отвечая на вопрос журналиста из Азербайджана, насколько эффективны "Байрактары".

О масштабе потерь беспилотного парка Украины можно судить по данным завода "Атлон Авиа", производящего украинские беспилотники "Фурия". Около 70% из 200 закупленных государством машин уже сбиты, заявили AP на предприятии.

"Русские находятся в гораздо лучшем положении, потому что они летают на дронах дальнего действия, предназначенных для уклонения от средств радиоэлектронной борьбы", – заявил журналистам Associated Press командир подразделения украинской воздушной разведки в районе Бахмута.

Еще один материал о состоянии украинских беспилотных сил выпустила New York Times. Газета пишет, что российские средства противодействия дронам и радиоэлектронной борьбы свели на нет ранний успех американских и турецких беспилотников.

В недавнем отчете лондонской исследовательской организации Royal United Services Institute делается вывод, что Украине нужно больше собственного оборудования для радиоэлектронной борьбы. В докладе говорится, что украинские разведывательные беспилотники, которые помогают нацеливаться на российские войска, в среднем успевают поработать около недели, после чего военные РФ их уничтожают.

Украина и ее сторонники в Конгрессе призывают Штаты и союзников предоставлять больше более мощных беспилотников, которые могут нести больше оружия и дольше оставаться в воздухе, например, "Gray Eagle". Но официальные лица США пока отложили эти предложения, опасаясь, что "Gray Eagle" станут легкой мишенью для российской системы ПВО, а также могут послужить поводом для эскалации.

Американские СМИ еще в июне сообщали, что поставки Grey Eagle были отменены Белым домом после опасений Пентагона, что аппараты попадут в руки россиян. И те смогут скопировать системы наведения ракет, которые там установлены.

Какие выводы?

Итак, мы видим, что с обеих сторон количество беспилотников становится меньше - они выбиваются во время боев. И вопрос что для Украины, что для России - в источниках восполнения потерь.

Киев апеллирует к западным поставщикам, причем требует уже машины, способные обходить РЭБ и менее уязвимые для ПВО, чем "Байрактары". Но Запад пока не принял решения о массовом восполнении этих потерь (по крайней мере, публично это не заявлялось).

При этом системы радиоэлектронной борьбы, судя по всему, передаются Украине более охотно.

Россия пытается с одной стороны нарастить производство своих беспилотников (что быстро сделать, судя по всему, в условиях санкций не выходит). С другой - найти поставщиков среди дружественных стран. О чем нам говорит сюжет с Ираном.

При этом для России недостаток БПЛА выглядит болезненнее: российская армия ведет наступательные действия, и чем меньше у нее беспилотной техники, тем более высокие потери она будет нести от не подавленных огневых точек украинской армии.

Также только беспилотники могут оперативнее вычислять высокоточные установки РСЗО западного производства, которые наносят сейчас большой урон по тылам противника.

Да и в целом, учитывая тактику "огневого вала", применяемую Россией, корректировка ударов артиллерией приобретает первостепенное значение. Особенно для высокоточных средств, которых и у РФ достаточно.

И если проблемы с беспилотниками россияне в сжатые сроки решить не смогут, "спецоперация" будет идти с еще более сильными задержками и потерями. Особенно с учетом постепенного насыщения ВСУ западной артиллерией и ракетными установками.