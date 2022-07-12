В Белом доме считают, что Иран планирует поставлять России свои беспилотники. Их будут использовать для войны в Украине.

Об этом сообщает издание Greenwich Time.

Белый дом в понедельник заявил, что, по его мнению, Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ему сотни беспилотных летательных аппаратов, в том числе боеспособные беспилотники, для использования в продолжающемся вторжении в Украину.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что неясно, предоставил ли Иран уже какие-либо из беспилотных систем России, но отметил, что у США есть информация, указывающая на то, что Иран готовится обучить российские силы их использованию уже в этом месяце.

"Наша информация указывает на то, что иранское правительство готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, в том числе боеспособных БПЛА, в ускоренном порядке", - заявил он журналистам в понедельник.

Салливан сказал, что это является доказательством того, что массированные бомбардировки Россией Украины, которые привели ее к закреплению успехов на востоке страны в последние недели, "проходят в ущерб поддержанию ее собственной боеспособности".

Слова Салливана прозвучали накануне поездки президента Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию, во время которой ядерная программа Ирана станет ключевым предметом обсуждения. Салливан отметил, что Иран предоставил аналогичные беспилотные летательные аппараты йеменским повстанцам-хуситам для нападения на Саудовскую Аравию до того, как в начале этого года было достигнуто прекращение огня.

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