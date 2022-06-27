Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС - группу, которая изначально включала пять стран: Бразилию, Россию, Индию, КНР и ЮАР.

Об этом сообщает агентство Tasnim.

Агентство сообщает, что президент Аргентины Альберто Фернандес заявил о желании присоединиться к организации три дня назад, во время выступления на саммите БРИКС. А в понедельник о намерении Ирана присоединиться к БРИКС заявил представитель МИД этой страны Саид Хатибзаде.

Расширить число стран-участниц ранее предлагал Китай.

Как писала "Страна", на прошлой неделе государства - члены группы БРИКС заявили, что поддерживают переговоры между Россией и Украиной.

"Мы обсудили ситуацию в Украине и напоминаем о наших национальных позициях, высказанных на соответствующих форумах, а именно в Совбезе ООН и Генеральной Ассамблее ООН. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной", - говорится в заявлении.

Незадолго до этого американская пресса констатировала, что пока неудачей заканчиваются попытки американцев изменить позиции Бразилии, Израиля, Индии, стран Персидского залива и ЮАР по отношению к России и попытки Вашингтона расширить антироссийскую коалицию.