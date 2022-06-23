Страны БРИКС заявили, что поддерживают переговоры между Россией и Украиной.

Об этом говорится в совместном заявлении Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики, опубликованном на сайте Кремля.

"Мы обсудили ситуацию в Украине и напоминаем о наших национальных позициях, высказанных на соответствующих форумах, а именно в Совбезе ООН и Генеральной Ассамблее ООН. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной", - говорится в заявлении.

"Мы также обсудили наши опасения по поводу гуманитарной ситуации в Украине и вокруг нее и выразили поддержку усилиям генерального секретаря ООН, агентств ООН и МККК по оказанию гуманитарной помощи в соответствии с базовыми принципами гуманности, нейтралитета и беспристрастности, установленными в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 46/182", - заявляет БРИКС.

Саммит БРИКС, организованный Пекином, – первый международный форум президента России Владимира Путина с другими главами ведущих государств с момента начала войны.

Тем временем глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия заявил, что Украина планирует возобновить переговоры с Россией после контрнаступления ВСУ. Это может произойти в конце августа.

Ранее в США заявили, что война в Украине должна закончиться переговорами. А принуждать Киев сдавать территории Штаты не будут.