Украина планирует возобновить переговоры с Россией после контрнаступления ВСУ. Это может произойти в конце августа.

Об этом заявил глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия в комментарии "Голосу Америки".

Украина хочет сперва усилить свою переговорную позицию, достигнув успехов на фронте.

"К переговорам можем вернуться к концу августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах", - сказал Арахамия.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович остался недоволен обещанными поставками оружия после Рамштайна и заявил, что это "отодвигает наши наполеоновские планы по контрнаступлению" на месяц-три.

Ранее в США заявили, что война должна закончиться переговорами. Принуждать Киев сдавать территории Штаты не будут.

Война в Украине продолжается уже 115-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска, Святогорска. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 114-й день войны читайте в итогах за 17 июня.

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