Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги не склоняли президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией, как об этом сообщают некоторые СМИ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Напротив, вчера на встрече говорилось, что только Украина самостоятельно может определять, когда и на каких условиях садиться за стол переговоров с Россией", - сказал он.

Ранее СМИ начали выдвигать предположения, что кроме публичной части встречи была и непубличная, в ходе которой Зеленского склоняли к уступкам в войне с Россией.

Напомним, ранее Зеленский говорил, что Макрон навязывал Киеву уступки России, чтобы помочь Путину "сохранить лицо".

Также "Страна" разбиралась, почему украинские власти усилили критику Запада за призывы к уступкам России.

Тем временем война в Украине продолжается уже 114-й день. "Страна" следит за происходящим 17 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 113-го дня войны. Наиболее угрожающей оставалась ситуация в Луганской области, где по данным ВСУ, противник пытается атаковать одновременно на девяти направлениях. Войска РФ подошли к трассе Бахмут-Лисичанск и планируют попытаться перерезать ее. В Киеве с визитом побывали лидеры Франции, Германии и Италии. Макрон, Драги и Шольц заявили, что поддерживают предоставления статуса кандидата в ЕС для Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему на Банковой в последнее время заговорили о больших потерях ВСУ.