Договоренности о запрете на поставки Киеву определенных видов оружия подтверждены официально, чтобы избежать военной конфронтации с Россией. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Вы говорите о неофициальной договоренности, но это почти официальная позиция партнеров по НАТО, что мы помогаем Украине обороняться, но не вступаем в войну с Россией. Поэтому определенное вооружение, как, например, штурмовые самолеты или танки, была достигнута договоренность не поставлять", – сказал французский лидер.

По его словам, решение принято "из-за опасений втянуться в войну с Россией". Макрон добавил, что Зеленский в курсе этой договоренности.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила о сложностях с поставкой Украине вооружений. По ее словам, Киев ежедневно посылает Западу запросы о поставках вооружения и они часто меняются. При этом собственные запасы некоторых стран исчерпываются. В связи с этим обеспечить Украину всем необходимым оружием затруднительно.

Как писала "Страна", в западных СМИ назвали причины медленных поставок оружия Киеву.