В Украине со вчерашнего вечера обсуждают слова Давида Арахамии, который заявил, что украинские потери составляют до 500 человек убитыми в день на Донбассе. Что выше российских потерь, которые публикует Генштаб ВСУ.

Цифры ежедневных потерь на фронте украинское руководство начало озвучивать недавно. До этого публиковались только данные о том, сколько убито россиян.

Очевидно, что все это проецировано прежде всего на Запад, от которого украинская власть хочет получить больше вооружений.

Но есть и другие предпосылки говорить о потерях на фронте - как собственно военные, так и политические.

"Страна" разбиралась, почему власти начали бить тревогу.

Что в армии и на Банковой говорят о потерях ВСУ

О потерях в Украине заговорили активно в июне.

Цифры называются разные и они растут.

В начале июня Владимир Зеленский говорил, что Украина в боях на востоке страны теряет от 60 до 100 солдат в день.

"Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою", - сказал Зеленский в интервью Newsmax.

Спустя неделю советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ежедневные потери украинских войск в войне с Россией - от 100 до 200 человек. Об этом он сказал украинской службе BBC.

Одной из главных причин больших потерь Подоляк назвал отсутствие паритета между украинскими и российскими военными возможностями, поскольку Украине не хватает артиллерийских систем.

Министр обороны Резников также назвал цифру украинских потерь на уровне 100-200 человек в день. Об этом он сказал в интервью журналу The Economist.

На своей странице в Facebook Резников уточнил, что ежедневно украинская армия теряет до 100 военных убитыми и до 500 ранеными.

"Ситуация на фронте тяжелая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными. Кремль продолжает давить массой, буксует, подвергается мощному сопротивлению, терпит огромные потери. Но пока имеет силы для продвижения на отдельных участках фронта. Важно сохранять концентрацию. Тогда Украина победит!" - написал Резников.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что украинская армия теряет в день 100-200 человек убитыми.

15 июня уже прозвучали другие цифры. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который сейчас находится в Вашингтоне, сообщил, что ежедневно на Донбассе гибнут или получают ранения до 1000 украинских солдат. Из них в среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых. Его слова цитировал сайт Аxios.

По словам Арахамии, за последние две недели число потерь значительно выросло.

Цифры о которых говорит Арахамия, упоминались в статье The Guardian 10 июня.

"Украинские потери составляют от 600 до 1000 (убитых и раненых) человек в день… Это представляет собой чрезвычайную потерю человеческих жизней и боеспособности защитников, втянутых в оборону восточного города Северодонецка, которая на этой неделе превратилась в проигрышную битву...", - говорилось в материале издания.

Что означают заявления о потерях?

Итак, мы видим, что Украина, которая официально ведет счет лишь российским потерям, начала говорить о том, что собственные потери также велики. По словам Арахамии, Украина теряет от 200 до 500 погибших военных. И это выше, чем цифры, которые озвучивает в последние дни украинский Генштаб по потерям россиян в Украине - 200-300 человек в день.

Понятно, что нардеп - не представитель Минобороны. Однако это высокопоставленный политик, близкий к Банковой, возглавляющий фракцию правящей партии "Слуга народа" и делегацию для переговоров с Россией.

Но даже если его данные неточны, то другие спикеры власти называют цифры в 100-200 погибших, что тоже не намного меньше, чем озвучиваемые украинской стороной потери россиян.

В любом случае возникает два вопроса. Почему потери начали озвучивать и правда ли они таковы?

Начнем со второго вопроса. Общий принцип, который применяется во всех войнах - свои потери нужно преуменьшать (чтоб не сеять панику в обществе и не демотивировать солдат, особенно новобранцев), а вражеские преувеличивать (чтоб дать обществу надежду на то, что враг выдыхается и победа близка).

К тому же нужно понимать, что зачастую в войнах само командование не знает точное число потерь своей армии, так как судьба многих солдат неизвестна и они числятся пропавшими без вести (что может означать то, что они погибли, или пропали в плен, или дезертировали).

Отталкиваясь от этого, можно предположить, что цифры украинских официальных лиц по потерям ВСУ относительно реальны, если не занижены.

Тем более, что к увеличению потерь есть и объективные предпосылки.

В последние два месяца российская армия постепенно продвигается вперед, за каждый населенный пункт идут ожесточенные бои. И, судя по тем данным, которые поступают с фронта, россияне, среди прочего, наступают благодаря преимуществу в артиллерии, а также ударной авиации.

Это преимущество было очевидным и ранее, даже до войны. Но на Донбассе, где больше открытой местности, а ВСУ меньше маневрируют и больше концентрируются вокруг населенных пунктов и укрепрайонов, огневая мощь российской армии получила более определяющее значение.

И, конечно, это увеличивает потери ВСУ, чьи позиции массированно, неделями "обрабатываются" снарядами и ракетами.

Это значит и то, что высокие потери ВСУ на Донбассе наступили не вчера, а, скорее всего, сопровождают всю "вторую фазу" российской "спецоперации" (то есть, с апреля). Канадский журналист Нил Хауэр, побывавший на фронте еще в мае, заявил, что украинцы "гибнут сотнями и тысячами".

Но заговорили об этом именно сейчас. И здесь мы переходим к первому вопросу: почему?

1. Самое простое объяснение - это аргумент для Запада, чтобы тот начал быстрее поставлять необходимое Украине оружие. Свое заявление Арахамия сделал во время визита в США, где находится как раз для привлечения военной помощи.

К информации о потерях нардеп озвучил то, что Украина мобилизовала миллионную армию и может набрать еще два. Эти цифры интересны сами по себе. В Украине, согласно исследованиям, которые в начале 2020 года провел тогдашний министр Кабмина Дмитрий Дубилет примерно 12 миллионов мужчин в возрасте от 15 до 64 лет. Мужчин призывного возраста (18-60) еще меньше, да к тому же многие с тех пор уехали на заработки за границу либо просто сбежали от войны. Да и не все мужчины пригоны к службе по медицинским показателям.

То есть, призовут достаточно большой процент мужчин - примерно каждого четвертого или даже каждого третьего.

Это в разы больше, чем выставила на поле боя Россия.

Сегодня как раз заместитель начальника Главного оперативного управления ВСУ Алексей Громов заявил, что в войне против Украины Россия задействовала 333 тысячи военных.

Российские военные эксперты предполагают, что Москва планирует довести численность своей группировки до 450-500 тысяч военных.

Но Украина, следуя заявлениям Арахамии, выставит еще больше солдат. Так это или нет, какое качество будет у этих мобилизованных - пока второй вопрос. Поскольку цель этих подсчетов - показать Западу, что Украина готова воевать, людские резервы для этого есть, но нужно больше оружия.

"У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нужно оружие", - собственно, так и заявляет Арахамия.

2. Остается непонятным, зачем Арахамия в два с половиной раза поднял планку потерь своей же армии от цифр, озвученных ранее Зеленским и другими.

С одной стороны - видимо, было желание "напугать" Запад. Но очевидно, что такие заявления вызовут скандал прежде всего в Украине. Что и произошло: нардепа уже критикуют - кто за "дезинформацию", кто за нагнетание пораженческих настроений.

Также появилась версия, что заявление Арахамии отражает и некий конфликт между Банковой и командованием ВСУ.

Слухи об этой напряженности ходят давно. Главком Валерий Залужный в начале войны стал резко набирать популярность, особенно после того, как российские войска начали откровенно буксовать и нести потери под Киевом.

И в обществе именно Залужный воспринимался как "организатор победы". Это, как тогда сообщали ряд СМИ, вызвало политическую "ревность" у Офиса президента (мы разбирали эти версии здесь).

Но на публику эта "ревность", если она и была (официально любые проблемы в отношениях между главкомом и президентом отрицались), до сих пор не выходила. Пока Зеленский не записал на днях видеообращение, в котором фактически выставил Залужного ответственным за плохую экипировку украинской армии.

"Попросил главкома ВСУ обратить внимание на сообщения СМИ о том, что часть наших бойцов не имеет средств индивидуальной защиты. Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается в обществе. Жду проверки логистики в армии, того, что поставляется и как распределяется. В зоне боевых действий всем должно хватать всего для защиты", - заявил Зеленский во вторник вечером.

То есть, другими словами, президент заподозрил главкома в подтасовке данных по снабжению армии. Причем, посчитал необходимым сделать это на всю страну, а не в разговоре с глазу на глаз с Залужным.

На это сразу обратили внимание в соцсетях. "Группа поддержки" Залужного обвинила Зеленского в том, что тот переложил ответственность за плохую экипировку на Залужного, хотя, по их мнению, за это отвечает министр обороны (член команды самого Зеленского) и в целом политическое руководство Украины, которое накануне войны не озаботилось вопросом финансирования поставок сражения в армию.

Другие связали заявление Зеленского по Залужному с сообщением Арахамии о больших потерях, восприняв последнее как еще один камень в огород главкома ВСУ со стороны команды президента.

Впрочем, повторимся, пока слухи о серьезных противоречиях между ними какого-либо объективного подтверждения не имеют. Хотя, как видим, определенные заявления Зеленского и членов его команды определенную пищу для размышлений на эту тему дают.

Таким образом данные о высоких потерях ВСУ могут не только быть стимулом для Запада в поставках вооружений - но и стать потенциальным поводом обвинить военное руководство в провалах.