Война загнала политическую борьбу в Украину в глубокое "подполье". Критика власти сейчас приравнивается к работе на врага, а потому оппоненты Зеленского стремятся подбирать выражения.

А те, у кого это не получается, получают быструю "ответку" - отключение от эфира телеканалов (как это произошло с телеканалами из "пула Порошенко"), дискредитацию устами спикеров власти и близких к ней "ЛОМов" (как это произошло с Анатолием Гриценко) или же просто повестку в военкомат (как это случилось с Бориславом Березой).

После того как российские войска ушли от Киева были прогнозы, что политическая жизнь станет более активной, но они не оправдались. Так как война на востоке и юге страны продолжается, а боевые действия набирают обороты.

Максимум "либерализации", которую ожидают - это возвращение Верховной Рады к работе в обычном (а не закрытом) режиме. Но и то не факт.

В остальном никто перемены не прогнозирует. В том числе и по вопросу информационной политики - оппозицию "стреножат" через дозированный доступ на национальное телевидение, которое сосредоточено на трансляции "единого телемарафона", цензурированного властью.

"Пока каналы не начнут работать свободно, показывать, что они (то есть собственники каналов - Ред.) хотят, политика в привычном нам виде в Украине не вернется", - комментирует ситуацию "Стране" один из влиятельных политиков в Верховной Раде, также пострадавший от "отлучения" от телевидения.

Очевидно, пока продолжаются активные боевые действия, эфир не будет другим.

Что будет после окончания войны пока непонятно. Звучат разные прогнозы. Начиная от того, что Зеленский постарается сохранить полностью контролируемое Банковой политическое и информационное пространство на время "восстановления страны". И до того, что все постепенно вернется на круги своя обычной для Украны политической борьбы.

Вероятно, будущее определится в борьбе этих двух тенденций, которая, впрочем, вряд ли выйдет из "под ковра" до окончания войны.

Но, тем не менее, определенные контуры будущей политической борьбы уже вырисовываются.

Разберем их подробнее.

Зеленский

Сейчас в политическом плане у власти позиции крепкие.

Согласно публичным социологическим исследованиям, проводившимся в конце марта, подавляющее число граждан доверяют Зеленскому и готовы поддержать его на выборах главы государства, если бы те проводились в это время. Уровень поддержки президентской партии "Слуга народа" (СН) превысил 50% среди определившихся с выбором респондентов. Конкуренты безнадежно отстали.

Один из известных социологов, чья служба не проводила замеры, тем не менее, верит, что рейтинги власти сейчас зашкаливают.

"Это, скорее всего, правда. Высокий уровень доверия к руководству страны и в целом к президенту может потянуть за собой и рейтинги", - комментирует он "Стране" ситуацию на правах анонимности.

С такой поддержкой власть может себе позволить обсуждать разные варианты усиления своих позиций.

Наши источники в Слуге народа и оппозиции подтверждают, что в команде президента обсуждают как вариант проведение после войны досрочных выборов в парламент, а возможно, и президента. При этом высокопоставленный источник в СН уверяет, что это не более чем "теоретические размышления".

Да и в любом случае перспективы развития политической ситуации в стране зависят от того когда, чем и на каких условиях закончится война.

Оппоненты Зеленского

Основные оппоненты Зеленского, которые с ним соперничали до начала войны, сейчас переживают глубокий политический кризис.

Петр Порошенко все больше уходит в политическую тень. А попытки его депутатов каким-то образом "покачать зраду" вокруг переговоров с Россией или способностей Зеленского как верховного главнокомандующего, жестко пресекаются - сначала его телеканалам решением СНБО предписали транслировать единый телемарафон. А затем и вовсе отключили от цифрового эфира.

По данным источников "Страны" в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС), после широкомасштабного вторжения России личный рейтинг экс-президента просел намного сильнее, чем рейтинг его политсилы. Если ранее они были сопоставимы (и до войны ЕС даже опережала по популярности "слуг народа", имея плюс-минус 20%), то сейчас ситуация изменилась. Рейтинг партии упал до 12%, но рейтинг Порошенко обвалился еще больше - до 6-7%. Примерно такие цифры показал также опрос компании "Info Sapiens", проводившийся, правда, в конце марта.

Источники в ЕС дают следующее объяснение этим результатам.

"Внезапно обнаружилось, что рейтинг партии сейчас держится не на Порошенко, избиратель которого во время войны массово ушел к Зеленскому, а на авторитете и популярности отдельных членов ЕС на Западной Украине. Вроде Владимира Вятровича. И это очень неприятная для Петра Алексеевича положение, которое может потенциально поставить вопрос о его дальнейшем лидерстве в партии", - говорит собеседник в политсиле Порошенко.

Известный социолог, говоривший со "Страной" на правах анонимности, считает, что уровень поддержки Порошенко и его партии не превысит 10%.

Вместе с тем, политолог Вадим Карасев считает, что экс-президент еще имеет неплохие позиции для рывка вперед.

"Сомневаюсь, что "Евросолидарность" просуществует и день без Порошенко. Финансирование партии, ее медийных структур - на нем. Его хорошо помнят на Западе, что видно по многим его интервью тамошним СМИ в дни войны. Когда война закончится, у "Евросолидарности" могут отказать тормоза в критике действий Зеленского. А они найдут, к чему придраться и что раздуть. Думаю, у Петра Алексеевича не все потеряно", - говорит политолог Карасев "Стране".

Для "Батькивщины" и ее лидера Юлии Тимошенко социологи из "Info Sapiens" рисуют еще боле печальную электоральную картину. Рейтинг партии около 5%, уровень поддержки самой Тимошенко - чуть более 2%.

Собеседник из числа социологов считает, что эти цифры "долгоиграющие".

"Не думаю, что ЮВТ выйдет за 5%", - говорит он.

Политолог Карасев, впрочем, считает, что надо делать скидку на военные действия, затмившие политику. Тимошенко, мол, это поняла и ушла в политическую тень.

"Она сознательно ушла. Если бы она как Порошенко щеголяла в бронежилете, было бы хуже. Милитаристский пиар не для нее. Она занялась гуманитарными вопросами. Война с Россией рано или поздно перейдет из горячей стадии в холодную. Пойдет восстановление страны. Будет много споров, как жить и развиваться в таких условиях. Мне кажется, восстановить позиции ей будет не так уж трудно", - допускает эксперт Карасев.

Что касается второй по численности фракции в Раде - ОПЗЖ, то деятельность и партии, и фракции приостановили на время военного положения решением СНБО и сейчас готовится ее окончательный запрет через принятие соответствующего закона

Часть депутатов ОПЗЖ объединились в группу "Платформа за жизнь и мир".

Как сообщала "Страна", в нее вошли 25 нардепов. Главой группы стал сопредседатель ОПЗЖ. Юрий Бойко. По его словам, в состав группы вошли "проукраинские народные избранники, готовые работать для защиты Украины, помощи людям и послевоенного восстановления нашей страны, для обеспечения национальной безопасности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах".

Туда не вошли ни Виктор Медведчук (ныне арестованный по обвинению в госизмене), ни ориентированный на Медведчука второй сопредседатель партии Вадим Рабинович. Большинство группы - это депутаты, ориентированные на Юрия Бойко.

Возможно, что на базе этой группы в ближайшее время будет создана новая партия во главе с Юрием Бойко.

На юго-востоке также, вероятно, будет наблюдаться рост поддержки местных руководителей

"Многие будут ориентироваться например, на Терехова (городской глава Харькова Игорь Терехов - Ред.), или Кима (глава Николаевской ВОА Виталий Ким - Ред.), или даже советника главы ОП Алексея Арестовича. Это те, кто говорит по-русски и защищает свою территорию", - считает источник в социологической среде.

Залужный и военные

Как видим, прежние оппоненты Зеленского находятся в серьезном кризисе. Конечно, повторимся, все зависит от того когда и на каких условиях закончится война.

Но пока все выглядит так, что позиции президента Украины выглядят очень сильными.

На этом фоне показательно появление публикаций в СМИ и слухов о политических перспективах главкома ВСУ Валерия Залужного.

На прошлой неделе на "Украинской правде" (издание принадлежит бизнесмену Томашу Фиале, которого считают близким к западным кругам) вышла статья, в которой говорилось о якобы ревности, которое испытывает Офис президента к Залужному. По данным издания, на Банковой вызывает обеспокоенность рост популярности главкома после чего, как пишет УП, Залужный заметно снизил свою активность в медиа-поле. Также издание говорит о напряженных отношениях Залужного и Ермака (слухи об этом пошли еще в марте, но были опровергнуты обоими). И о недовольстве Офиса президента тем, что Залужный создал свой благотворительный фонд.

Отметим, что ряд экспертов, которые считаются близкими к команде президента, уже отреагировали на создание этого благотворительного фонда негативно.

Так, политолог Юрий Романенко, комментируя регистрацию фонда Залужным, назвал ее "опасной ошибкой" главкома.

"Убеждён, что лица, подбросившие командующему эту идею, втянули его в очень плохую историю. Если бы Залужный поддержал абстрактный фонд "Помощь ВСУ" или конкретный фонд "Вернись живым", это было бы абсолютно нормально. Здесь же он дал фонду свое имя по совершенно очевидной причине: сейчас оно хорошо монетизируется в публичной плоскости. Но как только военный начинает публично монетизировать свое имя, он становится политиком. Хочет он этого или нет, но это так. Неважно, ради какой цели или как это поясняется. По факту Залужный запустил свой политический проект. Во время войны", - написал эксперт на своей странице в Фейсбуке.

Он провел параллель между Залужным и Порошенко, который во время битвы под Иловайском создал для управления своими бизнес-активами "слепой траст" что потом аукнулось экс-президенту.

"Так вот, именной фонд может стать "слепым трастом" Залужного, как только с фронта пойдут плохие новости. И преследовать его годами. В общем, это ошибка. Ее надо исправить. Самое лучшее – заморозить фонд до победы, а потом разбираться. Сейчас же любая активность фонда будет иметь политический аспект", - заключил Романенко.

Официально, отметим, на Банковой отрицают какие-либо трения с главкомом.

И, наверняка, до окончания войны или хотя бы активной фазы боевых действий, они вряд ли проявятся публично. В конце концов военная угроза со стороны России перевешивает любые возможные разногласия даже если они и имеются.

Но после завершения боев могут быть разные варианты.

Есть немало сил, которые не хотят, чтоб Зеленский стал безальтернативным лидером в Украине. Начиная от олигархов (которые сейчас вообще стараются не допускать даже намеков на свою политическую игру) и заканчивая Западом (который сейчас демонстрирует поддержку президенту Украины).

Политолог Кость Бондаренко считает, что представитель украинской армии может стать политической альтернативой действующей власти.

"После войны может начаться серьезный разбор полетов, и найдутся упущения в работе власти. И поддержка общества от Зеленского может начать утекать. Но к кому? Фигуры, связанные с войной и тем более стойким сопротивлением, могут быть привлекательными. Военный вполне может стать рейтинговым кандидатом в президенты. История знает много примеров: достаточно вспомнить генералов Де Голля и Эйзенхауэра", - сказал Бондаренко в комментарии "Стране".

Но пока, повторимся, все эти расклады всего лишь теоретические. До окончания войны.