Депутаты из фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь", деятельность которой была приостановлена сегодня, создадут депутатскую группу.

Об этом в стенах Верховной Рады заявил сопредседатель партии и глава фракции Юрий Бойко.

Политик считает, что на фоне событий, происходящих в Украине сейчас, формальные изменения в статусе фракции особой роли не играют, и главное - принимать решения, необходимые стране сегодня.

"Мы поддержали политические и экономические решения, которые необходимы стране", - заявил Юрий Бойко.

Как писала "Страна", 13 апреля нардепы Кира Рудык ("Голос") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") сообщили, что в Верховной Раде приостановили работу фракции "Оппозиционной платформы - за жизнь". Также, по их словам, из этой фракции вышли депутаты Дмитрий Исаенко и Анатолий Бурмич. Кроме того, сообщалось, что соответствующее решение принял СНБО.

Между тем в конце марта в Раде зарегистрировали законопроект о запрете "пророссийских" партий.

В "Оппозиционной платформе - за жизнь" этот законопроект назвали попыткой "рейдерского захвата" и отъема их активов.