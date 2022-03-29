В партии "Оппозиционная платформа - За жизнь!" заявили о готовность проголосовать за любые законопроекты, призванные остановить войну в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе ОПЗЖ.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" последовательно поддерживает переговорный процесс для прекращения боевых действий и восстановления мира. Мы приветствуем прогресс, достигнутый на сегодняшних переговорах в Стамбуле", - указано в сообщении.

Представители партии надеются на позитивное для Украины продолжение переговоров, которое позволит как можно быстрее начать этап подписания мирного соглашения.

При этом члены ОПЗЖ поддержат любые законопроекты, призванные помочь установить перемирие для прекращения войны.

Напомним, в "Оппозиционной платформе - За жизнь!" назвали попыткой "рейдерского захвата" новый законопроект, по которому власть сможет запрещать "пророссийские" партии и забирать их активы.

Война в Украине, которая началась 24 февраля, продолжается 34-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за ситуацией на фронте, переговорами в Турции и эвакуацией из горячих точек.

Также мы анализировали главные итоги 28 марта на фронтах и в сфере дипломатии. Бои шли к югу от Изюма: войска РФ пытались открыть себе дорогу на север Донецкой области. Также россияне перешли к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. А в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты назвали Романа Абрамовича.

Карту вторжения, главные новости, фото и видеоматериалы смотрите в Телеграм-канале "Политика Страны".

Скачивайте также наше приложение в AppStore и Google play.

О том, что произошло на 33-й день войны в Украине, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.