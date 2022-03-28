Заканчивается 33-й день войны в Украине.

Российские войска продолжают медленно продвигаться на Донбассе. Украинская сторона заявляет об освобождении Ирпеня под Киевом.

А с завтрашнего дня реанимируется переговорный процесс - Украина и Россия прислали представителей в Стамбул, где снова встретятся в очном формате.

Правда, вокруг этой встречи уже ходят самые разнообразные слухи. Включая то, что участников делегаций пытаются отравить.

"Страна" анализирует главные итоги этого дня на фронтах и в сфере дипломатии.

Ситуация на фронте 28 марта

Утренняя и дневная сводки Генштаба ВСУ сегодня касалась нескольких моментов по фронту.

На подступах к Донбассу. Идут бои к югу от Изюма - в Каменке, Сухой Каменке и Топольском. То есть фронт на этом участке движется к границам Донецкой области.

Сухая Каменка находится уже в 10 километрах до границы Донецкой области. А российские телеграм-каналы пишут, что армия РФ форсировала реку Северский Донец к югу от Изюма.

При этом в самом Изюме бои продолжаются.

В целом, очевидно, что российские войска пытаются преодолеть оборону ВСУ в районе Изюма и южнее, чтоб открыть себе дорогу на север Донецкой области - на Славянск и другие города.

Днем Генштаб сообщил, что в районе Изюма противник проводит перегруппировку и пополнение боеприпасов с целью возобновления наступления на Славянск.

Донбасс. Под Авдеевкой российские войска, по данным Генштабом ВСУ, ведут штурм в районе поселка Верхнеторецкое. Этот населенный пункт прикрывает стратегическую трассу Константиновка-Донецк.

То есть, идут попытки российских войск и "ДНР" обойти Авдеевку с севера и перерезать коммуникации находящихся там украинских войск (в "ДНР" заявили, что Верхнеторецкое уже взяли, но в Украине это опровергают, заявляя, что бои продолжаются).

Также минобороны РФ сообщило о выходе на южные границы Новоселовки. Населенных пунктов с этим названием в Донецкой области три, но, судя по всему, речь идет о поселке, примыкающем непосредственно к трассе на Константиновку.

Также сообщается о штурме позиций ВСУ уже на подступах к Нью-Йорку - то есть идет движение в сторону позиций ВСУ под Горловкой.

Идут попытки занять позиции для штурма Угледара, к которому подходят со стороны Волновахи.

В Мариуполе российские войска и "ДНР" продолжают продвижение в центр города и огневое поражение позиций украинских войск. Также сегодня в Чечне официально заявили, что в город прибыл Рамзан Кадыров. Хотя объективных подтверждений этому пока нет.

В Луганской области идут бои в Рубежном и Попасной.

Запорожская область. Тут российские войска пытаются наступать в сторону Гуляйполя и Запорожья. Отметим, что по этом направлению уже давно новостей не было слышно, то есть, судя по всему, армия РФ решила возобновить движение на север Запорожской области, что изначально было частью плана по окружению группы украинских войск в ООС с запада.

Киев. Также сообщается, что россияне переходят к позиционной войне под Киевом и в Черниговской области. Для этого противник подрывает мосты в ряде населенных пунктов и укрепляет оборону.

Артиллерийские и авиационные обстрелы при этом не прекращаются.

Под Киевом, по данным Генштаба ВСУ, российские войска пытаются прорвать оборону ВСУ на юго-западе и к востоку от столицы, чтобы перерезать ключевые транспортные артерии.

Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что войска РФ пытаются создать "коридор" вокруг Киева. Его цель - заблокировать пути снабжения на фоне продолжающихся боев в пригородах столицы.

Тем временем, мэр Ирпеня сообщил, что город освобожден, хоть там пока идут зачистки.

Отметим, что на картах Киевской областной администрации Ирпень уже довольно давно обозначался как территория, на которой идут бои.

Еще на карте за 25 марта говорилось, что 85% Ирпеня контролируется ВСУ.

Турецкий раунд переговоров

Завтра в Стамбуле начинается новый этап украино-российских переговоров.

Их впервые за долгое время проведут в очном формате. Как объяснили в делегациях, нужно сверить часы после дистанционной работы. В общем, сигнал позитивный.

Причем велась не только работа по видеосвязи. Шла также напряженная челночная дипломатия.

Так, сегодня появились новые данные, что не последнюю роль в этом процессе играет российский олигарх Роман Абрамович.

Ранее западные СМИ рассказывали, что Путин одобрил его как неформального переговорщика от России с Западом и Украиной.

Сегодня британская Daily Mail написала, что Абрамович побывал в Стамбуле и встретился с членом украинской переговорной группы Рустамом Умеровым, а также пресс-секретарем Эрдогана Ибрагимом Калыном.

Как пишет Daily Mail, "похоже, они добились прогресса в будущих личных переговорах, которые должны продолжиться на этой неделе".

Калын выдвинул идею о том, что Крым и Донбасс должны находиться в долгосрочной аренде у РФ, как это было у Великобритании с Гонконгом с 1898 по 1997 год. Издание пишет, что Путин якобы рассматривает такой вариант.

После этого, по данным Daily Mail Абрамович и Умеров транзитом через Польшу прибыли в Киев, где встретились с Зеленским. От него олигарх повез Путину рукописную записку с условиями мира. Но Путин на это ответил "передайте ему, что я их разобью".

Впрочем, есть из России и более обнадеживающие сигналы.

"Шансы на договоренность между РФ и Украиной есть, так как Запад начинает понимать свои грубейшие ошибки", - заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Тем самым намекая, что продвижение переговоров тормозят на Западе.

О том, какие основные вопросы тормозят урегулирование - можно понять также из новых интервью Зеленского. По ним понятно, что Украина сначала требует вывести войска оттуда, куда их Россия ввела после 24 февраля. И уже потом Киев будет принимать внеблоковый статус, на что может уйти, как признает сам Зеленский, много месяцев.

Вряд ли с такими предложениями согласится Москва.

Также Зеленский говорит, что даже не обсуждает разоружения и "денацификации", и лишь готов дать некие права русскому языку. Что пока не готовы рассматривать в Кремле, считая, видимо, что, в конце концов, ситуация на фронте ста на войне он в конце концов по.

При этом украинский президент дал понять, что закончить войну без уступок по территориям скорее всего не получится. То есть, в Украине на самом деле реалистично смотрят на ситуацию.

Тем не менее, накануне переговоров прозвучали пессимистические нотки из-за океана. Чиновники Госдепартамента заявили агентству Reuters, что Путин отказывается от компромиссов, поэтому завтрашняя встреча обречена на провал.

Кроме того, вокруг работы делегаций начали всплывать крайне мутные истории.

С утра сегодня появилась информация об отравлении члена украинской делегации Умерова, но сам он ее опроверг.

Затем в Bellingcat заявили, что трое членов делегации, присутствовавшие на переговорах между Россией и Украиной в ночь с 3 на 4 марта, "могли быть отравлены химическим оружием". Одной из жертв журналисты называют Романа Абрамовича.

О том же пишет и Wall Street Journal.

По данным издания, у Романа Абрамовича и украинских участников мирных переговоров появились симптомы похожие на отравление после встречи в Киеве в начале этого месяца.

После встречи в украинской столице у Абрамовича, а также как минимум у двух высокопоставленных членов украинской команды появились симптомы, включающие покраснение глаз, постоянные и болезненные слезотечения и шелушение кожи на лицах и руках, рассказал источник.

В общем, создается впечатление, что кто-то российско-украинские встречи пытается активно сорвать.

Впрочем, на Банковой дают понять, что эти инциденты, если они и были, на ход переговоров не повлияют.

"Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому ещё раз повторю: члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", - сказал "Стране" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

История с пленными россиянами

Вот уже второй день разворачивается скандал вокруг видео, на котором запечатлено как пленным россиянам украинские военные простреливают ноги.

Сегодня оно появилось уже и в западные СМИ. Ролик показало немецкое издание Bild, которое озаглавило его "украинским военным преступлением".

Автор сюжета, журналист Bild Юлиан Рёпке прокомментировал это в Твиттере: "Даже если это не то, о чем мы хотели бы сообщить, об этом все равно нужно сообщать".

Напомним, вчера спикер Офиса президента Алексей Арестович заявил, что по этому видео проведут расследование. И заявил, что в нем есть признаки военного преступления.

В тоже время главком ВСУ Залужный назвал видео фейковым. А сегодня о том, что это фейк (точнее - постановочное видео, снятое для дискредитации украинской армии) заявили в СБУ.

Но история уже вышла, как видим, за пределы Украины, а потому, возможно, по ней украинской стороне будут задавать вопросы международные организации.

Ранее у них, к слову, уже возникали вопросы по пленным россиянам.

Так, в Human Rights Watch призвали украинские власти прекратить публиковать видео с допросами пленных российских солдат, так как это противоречит положениям Женевских конвенций.