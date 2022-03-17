В Human Rights Watch призвали Украину прекратить публиковать видео с российскими военнопленными. Как заявляют организации это "нарушает их права и права их близких".

Соответствующее заявление обнародовано на сайте организации.

"Украинские власти должны прекратить публиковать в социальных сетях и мессенджерах видеоролики с пленными российскими солдатами, которые выставляют их на всеобщее обозрение, в частности те, которые показывают, что их унижают или запугивают. Такое обращение с военнопленными нарушает положения Женевских конвенций, направленные на обеспечение достойного обращения с захваченными комбатантами со всех сторон", - заявили в организации.

Human Rights Watch добавили, что СБУ в своем Телеграме, где около 868 000 подписчиков, размещает видео захваченных российских солдат, "которые появляются под давлением или раскрывают свои имена, идентификационные номера и другие данные, личную информацию, включая имена и домашние адреса их родителей".

В частности, "Хьюман Райтс Вотч" выделила одно видео, где более двух миллионов просмотров в Telegram-канале СБУ. На нем, как утверждают в организации, запечатлен пленный российский солдат, который говорит по телефону с матерью, а затем еще один военнопленный, который на допросе называет свое имя, дату рождения и данные о своей воинской части.

Кроме того, в организации заявили, что на странице СБУ в Facebook есть видео, которое набрало более 5,4 млн просмотров. На кадрах "военнопленный с избитым лицом и перебинтованной ногой говорит, что прошел через Беларусь в Чернобыль, в 90 км к северу от Киева".

Вместе с тем, в организации добавили, что 10 марта Хьюман Райтс Вотч направила в СБУ и МВД письмо, "в котором выразила озабоченность в связи с тем, что в государственных социальных сетях и на сайте размещались изображения и видео, и спросила, какие шаги предпримут власти для обеспечения обращения с военнопленными, в соответствии с Женевскими конвенциями". По состоянию на 16 марта, ответа от СБУ и МВД Украины не было, как добавили в организации.

"Нарушения со стороны российских сил носят повсеместный и широкомасштабный характер, причиняя серьезный ущерб гражданскому населению". В то же время у Украины есть четкие обязательства, которые она должна соблюдать, включая законное обращение с военнопленными", - добавили в организации.

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