Советник главы Офиса президента (ОП) Алексей Арестович записал видеообращение, в котором рассказал, как обращаться с российскими военнопленными.

Арестович пояснил, что категорически запрещается варварское обращение с российскими военнопленными, и что западные партнеры крайне негативно реагируют на такие факты.

Кроме того, по словам советника главы ОП, запрещается публиковать видео с пленными, чтобы не было обвинений в нарушении Женевской конвенции.

Арестович добавил, что дознание военнопленных проводят специальные органы, и максимум, что можно спросить у россиян - это номер воинской части и ФИО.

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