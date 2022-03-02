Советник главы Офиса президента Алексей Арестович дал новый брифинг по поводу ситуации в Украине.

По его словам, наступление на Киев с северо-западной стороны российско-оккупационным войскам, о котором сообщалось ранее, не удается. На Черниговском и Сумском направлениях остановлено продвижение войск РФ - их останавливают наши партизаны и военные.

В Харькове противник наносит удары по городу тяжелыми реактивными системами залпового огня. Есть цель психологически сломать Харьков. "Харьков - Сталинград 21 века", - сказал он.

В районе ООС одна из бригад атаковала российские силы в Горловке, сейчас там закрепляются. Возможно, будут развивать наступление (последние 8 лет Горловка находится под оккупацией). "Таким образом, впервые за семь дней войны наши подразделения перешли в наступление на отдельном направлении. И я думаю, что это не последнее наступление", - сказал советник главы ОП.

В Мариуполе, добавил Арестович, пока спокойно, но возможны попытки противника атаковать в пригороде.

В Херсоне продолжаются уличные бои. Несмотря на многочисленные попытки информационной войны и сообщений о том, что Херсон пал - это неверно. ВСУ продолжают сопротивление и в городе и вокруг города.

Также Арестович добавил, что враг вчера предпринял попытку выдвинуться в сторону Николаева, но в районе Баштанки он был подвергнут сокрушительному воздушному удару и потерял много людей и материальных запасов. Огромную колонну противника уничтожили сегодня вблизи Кривого Рога.

Что касается Энергодара и Запорожской АЭС - российские войска остановили на входе в город. Вместе с тем, добавил Арестович, Украина предупреждает об опасности боевых действий у ядерных объектов.

Также он заявил, что вчера ВСУ в Харькове пошли в контратаку - во встречных боях украинские военные разгромили 200 бригаду противника - элитное подразделение ВС РФ.

Напомним, недавно российские войска ударили по телевышке и дому труда в Харькове.

Также мы писали, что в киевском метро задержаны диверсанты, которые прятали патроны в плюшевой игрушке и имели при себе наркотики.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома. Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками. В Киеве ночь прошла спокойно.

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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