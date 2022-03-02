Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Путин получает информацию о российских потерях на войне в Украине, однако Кремль не может сообщить о количестве потерь и ссылается на Минобороны РФ.

Об этом сообщает "РИА новости".

"Это исключительно прерогатива министерства обороны", - сказал Песков.

Он также не стал отвечать на вопрос, есть ли у Кремля данные о количестве жертв среди мирного населения.

"Это нужно спрашивать у военных", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Одновременно с этим, украинские военные сообщают, что за 6 дней войны россияне потеряли около 6 тысяч человек и тысячи единиц техники.

Также Песков заявил, что вечером 2 марта российская делегация будет ждать переговорщиков из Киева на встрече, однако он не назвал места переговоров.

"Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет ждать украинских переговорников на месте. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - сказал Песков.

И добавил, что нашу страну нужно "спасать" от неонацистов.

"Вы знаете, что там действует огромное количество военных соединений националистического характера: бандеровцы, просто националисты, батальоны и так далее. Конечно, нужно их избавиться... Они настоящие неонацисты. Это те же люди, которые в 2014 году - восемь лет назад стали просто убивать своих людей, которые стали обстреливать, застреливать, пытать людей на юго-востоке Украины… Когда началась война, когда начались военные преступления, тогда, к сожалению, такого единения Запада мы не видели, и никто не видел. Да и почему-то не приходило в голову депутатам Европарламента вставать в знак протеста против убийств этих людей на юго-востоке страны. Ну, к сожалению, кто должен наказать этих людей", - резюмировал Песков.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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