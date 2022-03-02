По результатам опроса социологической группы "Рейтинг" 90% опрошенных, думая о ситуации в стране, испытывают надежду. Лишь 5% испытывают разочарование. По сравнению с довоенными временами, количество испытывающих надежду возросло втрое. Практически во всех регионах наблюдается максимальный уровень чувства надежды.

Об этом свидетельствуют данные опроса.

88% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Практически каждый день этот показатель растет;

10% сегодня не имеют такой уверенности.

Примечательно, что вера в победу преобладает во всех регионах страны.

98% поддерживают деятельность Вооруженных Сил Украины;

93% поддерживают деятельность Президента Зеленского;

84% поддерживают действия местных председателей.

Кроме того, растет число людей, готовых защищать страну с оружием в руках, при том процент высокий как среди мужчин, так и среди женщин. Наивысший уровень готовности наблюдается на Западе и в Центре, менее высокий уровень готовности – на Юге и Востоке. Но даже в юго-восточных регионах чрезвычайно высок уровень готовности воевать за Родину (на Юге – почти 80%, на Востоке – почти 60%).

90% опрошенных мужчин отметили, что готовы защищать целостность Украины с оружием в руках;

70% женщин придерживаются аналогичной позиции.

Значительно выросла поддержка (86%) вступления Украины в НАТО и ЕС, при этом значительное количество украинцев верит, что присоединение Украины к ЕС - перспектива ближайших лет.

61% верят в то, что Украина станет членом Европейского Союза в ближайшее время (в течение 1-2 лет);

13% верят, что наше государство станет членом ЕС через 5 лет, в более длинной перспективе – 6%;

10% - затрудняются с оценками;

4% не верят в то, что Украина станет членом ЕС.

По сравнению с прошлым годом количество тех, кто не верит в европейскую интеграцию Украины, значительно уменьшилось (в ноябре 2021 года таких было 26%).

Социологический опрос проводился среди населения Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса 1 марта 2022 года. В общей сложности опрошено 1200 человек. Опрос был проведен методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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