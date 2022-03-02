В среду, 2 марта, прошел слух, что Россия хочет объявить президентом Украины Виктора Януковича. Причём сделать это даже в Минске.

Об этом написали "Украинская правда" и Сергей Лещенко.

"Слухи об этом ходят уже с первого дня войны. Правда, тогда считалось, что это будет сделано после захвата российскими войсками Киева или Харькова. В то же время пока, судя по ведущихся переговорам между Россией и Украиной, в силе "план Б" - добиться от Украины уступок по трём уже озвученным пунктам (они здесь). Но если этого не получится, переговоры провалятся и война будет продолжена, то могут вспомнить и о Януковиче", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика страны".

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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