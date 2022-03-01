Опубликованы требования России на переговорах с Украиной в Беларуси. Об этом пишет издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

1. Внеблоковый статус Украины, закрепленный на уровне парламента с проведением референдума.

2. Признание Украиной "ЛДНР" в административных рамках Донецкой и Луганской областей.

3. Денацификация.

4. Крым, возвращение которого требует Украина, вынести в будущем соглашении за скобки.

"Страна" разбиралась, чего ждать от переговоров Украины с Россией и остановят ли они войну.

Ранее мы писали, что утром 1 марта российские войска нанесли удар по самому центру Харькова. Снаряд упал на площади Свободы, у здания Харьковской областной государственной администрации.

Напомним, в нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 1 марта 2022 года. В телеграме "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

Также мы писали о том, что Зеленский прокомментировал переговоры с Россией, которые прошли 28 февраля.

Как украинцы эвакуируются в Европу - в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.

Аналитика - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.