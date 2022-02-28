О том, что нынешнюю войну между Россией и Украиной нужно заканчивать перемирием начали говорить буквально с первых же дней боев.

Но попытки начать переговорный процесс между воюющими сторонами увенчались успехом не сразу. Они сначала торговались вокруг места встречи, потом, вероятно, по поводу ее повестки.

И вот, сегодня первая встреча состоялась. Обещают, что будет еще как минимум одна.

Есть ли шансы после них заключить перемирие, разбиралась "Страна".

Тернистый путь к переговорам

Первой о готовности начать переговоры буквально в первый же день заявила украинская сторона. Что вполне понятно - разрушительная война идет на территории Украины со страной, которая многократно превосходит по своему военному и экономическому потенциалу.

Пытался достучаться до российского руководства лично Зеленский. Он даже заявил, что готов обсуждать признание нейтралитета Украины (то есть, не вступления в НАТО). Но лишь в обмен на гарантии безопасности.

Вызывались помочь и многочисленные посредники.

Насколько известно "Стране", инициатива исходила, например, со стороны Украинской православной церкви. Предлагали свои посреднические услуги и президенты Беларуси Александр Лукашенко и Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Все эти усилия оканчивались провалом, и в последний раз это случилось 26 февраля. Накануне стало известно, что Зеленский обратился к премьер-министру Израиля Нафтали Беннету стать посредником между Киевом и Москвой и предоставить площадку для переговоров.

Но разговора опять не получилось.

Вину за его срыв стороны возложили друг на друга.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина отказалась от переговоров, поэтому российская "военная операция", по словам Пескова приостановленная, возобновится.

В Киеве подтвердили информацию об отказе от переговоров.

Как сообщил "Стране" советник главы Офиса президента Украины (ОП) Алексей Арестович, причина - "наглые условия" капитуляции, на которую Киев не может согласиться. На это якобы и делали расчет в Москве. "Все эти разговоры про переговоры - лишь бы время потянуть. Никакого приказа Путин об остановке российских войск не давал. Это была хитрость и оперативная пауза, - сказал Арестович. - Мы будем договариваться на тех условиях, которые мы выдвинем, а не они".

Советник главы ОП Михаил Подоляк, в свою очередь, добавил: "Переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины. Своим сопротивлением украинцы доказали, что загнать нас в тупик – это нереалистичная амбиция".

По его словам, Зеленский твердо стоит на том, чтобы не было никаких ультиматумов.

Иными словами, ультиматумы были. Но и Украина полагает, что имеет резоны выставлять свои условия.

Условия на условия

Надо сказать, позиция, идентичная той, что у главы украинского государства, звучит часто сейчас в политкругах Украины.

Так, политтехнолог Сергей Гайдай написал на своей странице в Фейсбуке, что это Украина, оказывающая упорное сопротивление, должна выдвигать условия России. "Единственная повестка, которую им (Киеву и Москве - Ред.) нужно обговорить:

Полный вывод российских войск с территории Украины и с территории 8 лет оккупированных частей Луганской и Донецкой областей;

Порядок возвращения полуострова Крым под юрисдикцию Украины;

Возвращение всех украинских заложников и пленных;

Передача пленных и трупов убитых российских солдат их матерям;

Компенсации и репарации.

Одновременно звучат призывы помогать Киеву добиваться от Запада усиления санкционного давления на Россию.

А Арестович уже сегодня во время переборов в Беларуси заявил, что переговорная позиция украинской делегации - добиваться вывода российских войск в том числе и из Крыма, и с Донбасса. Правда, потом он уточнил, что это его личная позиция.

В свою очередь парламентская фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" выступила за немедленные переговоры с Россией, которым она "готова помогать всеми силами". "Переговоры – единственный путь, чтобы остановить войну и избежать людских жертв", - заявил сопредседатель фракции и партии Юрий Бойко.

С этим фоном из разных мнений и напутствий, стороны подошли к сегодняшним переговорам.

О чем поговорили сегодня

Сегодняшняя встреча прошла в Беларуси.

Ее, можно сказать, продавили Россия и Беларусь.

Московская делегация явочным порядком прибыла в Минск 27 февраля и заявила, что будет ждать украинцев до 14:00 в Гомеле - ближайшем крупном белорусском городе у границы.

Но Зеленский сначала ответил отказом встречаться на территории Беларуси, поскольку оттуда в Украину вошли российские войска. Однако ближе к истечению срока дедлайна Лукашенко созвонился с Зеленским, и они договорились о том, что делегация из Киева приедет в Беларусь.

От Украины туда прибыли министр обороны Резников, глава фракции "слуг" Арахамия и несколько других чиновников и депутатов.

От России возглавил делегацию помощник Путина Владимир Мединский (уроженец, кстати, черкасской Смелы).

Переговоры шли несколько часов. Мединский по итогам переговоров сделал заявление, что "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

Примерно туже позицию высказал и советник главы Офиса президента Подоляк.

На Банковой концентрированную реакцию дали вечером в общем пресс-релизе.

"Украинская и российская делегации, которые встретились в районе украинско-белорусской границы, провели первый раунд переговоров с целью нахождения точек соприкосновения для скорейшего прекращения огня и боевых действий.

Стороны подробно обсудили ряд ключевых тем, по которым они имеют перспективы нахождения взаимоприемлемых решений.

Принято решение немедленно выйти на дополнительные консультации в столицах государств. После чего в ближайшее время должен пройти второй раунд переговоров украинской и российской сторон".

Иными словами, стороны обменялись предложениями и теперь будут обсуждать их в своих столицах.

В целом это было крайне дипломатичной формулировкой по сравнению с тем, что изначально говорили о переговорах Подоляк и Арестович: что будут диктовать условия по праву победителей. Да и у России явно смягчилась риторика.

Итого главные итоги переговоров:

1. Обе стороны заявили, что нашли некие точки соприкосновения.

2. Договорились встретиться еще раз через несколько дней.

Что дальше? Два варианта:

1. Ничего. Это просто была попытка потянуть время для подтягивания резервов. И стороны настроены воевать и дальше, пока не склонят противника к миру на своих условиях.

2. Стороны действительно пытаются нащупать некий компромисс. Что вполне вероятно – иначе бы так долго не сидели.

Но даже в последнем варианте, увы, нас не ждет перемирие до следующей встречи. Наоборот – стороны могут попытаться усилить свою переговорную позицию, нанеся противники чувствительные поражения.

Опасности затяжной войны

Но не стоит забывать, что поле для компромисса у сторон очень невелико.

Есть серьезные сомнения, что Кремль может пойти на те уступки, о которых публично заявляет Украина.

По мнению политолога Андрея Золотарева, президенту Путину нужна "полная капитуляция Украины, чтобы оправдать будущие экономические потери от западных санкций". "Он вряд ли удовлетворится чем-то половинчатым, даже, например, приобретением коридора в Крым. Слишком большую цену Россия заплатит за эту войну", - комментирует эксперт "Стране".

Киев же не пойдет на прекращение боевых действиях, когда ему угрожают "денацификацией" и "демилитаризацией". "Сразу возникает аналогии с Германией и Японией, проигравших во Второй мировой войне. Это фактическое обещание утраты суверенитета страны, ее дробление на "княжества" в один ряд с "ДНР"/"ЛНР", с которыми будет проще договариваться", - полагает Золотарев.

Однако война затягивается, что заставит либо повысить ставки, усилив военное давление на Киев, либо таки согласиться на некий компромисс.

Его залогом может быть мир "без аннексий и контрибуций", считает экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин. "Это должен быть не "похабный мир". Все остальное (требования к Киеву - Ред.) отложить на потом. Украине потребуются годы, чтобы залечить раны, нанесенные ей за неделю (войны - Ред.)" - написал бывший председатель украинского парламента на своей странице в Фейсбуке.

Политолог Андрей Ермолаев считает, что война в Украине, если ее не начать переговорный процесс, может перерасти в гораздо больший конфликт, в который окажутся втянуты все пограничные страны.

"Учитывая заявленную антипутинскую коалицию, война в Украине стала уже международной кампанией, как "иракская", "ливийская" или "югославская".

Дипломатическая ситуация предельно ясна, и отматывать уже нечего. И просто так возникшее "пространство войны" не рассасывается и не исчезает. Только по нарастающей, - написал Ермолаев на своей странице в Фейсбуке. - По мере усиления международной поддержки Украины будет усиливаться и интернационализация войны (добровольцы, новая военная помощь, "пограничье" - помощь соотечественникам Венгрии, Румынии, Польши и др.). А значит, война все больше превращается не в войну армий, а в тотальную войну с участием всех, вольно или невольно".

"Я не знаком с позициями украинской стороны на переговорах. О позициях властей РФ - только со "сливов" и всяких художественных описаний. Но понимаю одно: лучше переговоры - сейчас, где можно искать выход и меряться аргументами, чем ожидать исхода с победой "любой ценой". Потому что ценой может стать сама страна, а о каких тогда победах речь? Призываю Зеленского и его окружение: возвращайтесь к переговорам. Вас поддержат и в аргументах, и в компромиссах. Но вас точно не поддержат в провалах и трагедиях. РФ обречена на кризис. Но это будет потом. А "украинская трагедия" разворачивается сейчас. Не допустить этой трагедии - ваш долг", - написал Ермолаев на своей странице в Фейсбуке.

С точки зрения возможных компромиссов, на которых могут сойтись стороны, бытуют разные версии.

По одной из версий точкой компромисса может быть согласие Зеленского на нейтральный статус страны, а также на согласие на те границы "ЛДНР", которые она достигнет в ходе нынешнего наступления.

Этот компромисс будет болезненный для обоих. Для Зеленского - это фактически потеря территорий. Для Россия - крест на осуществлении целей "демилитаризации и денацификации" через смену власти.

А потому на него согласится будет очень сложно обоим сторонам.

Именно поэтому они, как мы уже писали выше, попытаются в ближайшее время переломить ситуацию в свою пользу, чтоб затем позиция на переговорах была более благоприятной. И на компромиссы в большей степени пошла бы другая сторона.

Кроме того, с обоих сторон раздуются мнения, что вообще не нужны никакие переговоры, а нужно додавить противника, чтоб одержать окончательную победу. В России говорят, что еще не задействовали весь свой потенциал и резервы и еще есть возможность осуществить военный разгром ВСУ.

Украину же вдохновляет все более масштабная военная помощь Запада, а также все более сильные санкции против России. И потому в Киеве тоже многие полагают, что нужно добиваться победы.

Но по итогу все больше факторов указывает, что речь может идти о затяжной войне - когда еще долго ни одна из сторон не добьется решительной победы. И это будет взаимная война на истощение обоих сторон.

На истощение Украины - за счет человеческих жертв, разрушения экономики, инфраструктуры и городов. И на истощение России - за счет человеческих жертв и удара по экономике через санкции.

А потому нужно искать путь к миру как можно быстрее.