Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в Киеве раздали более 25 тысяч автоматов и десять миллионов патронов, ручных противотанковых гранатомётов (РПГ) и гранат.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

Мы также писали, что Зеленский обсудил с Макроном поставки вооружения и оборудования в Украину.

Кроме того, сообщалось, что Тероборона Киева получила британские гранатометы NLAW.

В нашем онлайне - Главное о военных действиях в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" - самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война - в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.