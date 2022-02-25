В Украине вторые сутки продолжаются боевые действия. Идет полноценная война с Россией, которая начала "военную спецоперацию" со всех направлений.

Официально заявленные цели этой войны - "демилитаризация" и "денацификация" Украины. А также обеспечение ее нейтрального статуса (то есть, невступление в НАТО).

Наступление развивается на Киев, Херсон, Запорожье, Мариуполь. Россия взяла или окружила несколько городов поменьше. Но основной урон пока наносится высокоточными ракетами и авиацией, которые непрерывно бомбят украинские военные объекты.

Украинские войска в контрнаступление пока не переходят, но удерживают основные позиции как в зоне ООС, так и во всех крупных городах.

Но обстановка крайне угрожающая. На фоне чего Зеленский уже дважды высказался за переговоры с Путиным. Но из Кремля ответа пока нет.

Основные итоги первого дня войны - в нашем обзоре. Сегодня мы следим за тем, что происходит 25 февраля. Материал обновляется.

08:43 Под Гостомелем сейчас так.

08:41 Украинские войска ударили по военному аэродрому в Миллерово в Ростовской области.

08:33 Новое видео российских пленных.

08:23 Видео с острова Змеиный - снятое накануне штурма, в ходе которого погибли 13 пограничников.

08:15 Главком ВСУ Залужный заявил, что под Черниговом остановлены российские войска. Атака отбита.

08:10 Минобороны предупреждает, что возможен заход россиян в Ворзель в 30 километрах к западу от Киева.

08:05 Войска РФ едут через Мелитополь Запорожской области.

08:00 Российские войска в Дымере (30 километров от Вышгорода).

07:58 МВД Украины подтверждает, что Конотоп окружен российскими войсками, в Сумах идут уличные бои.

07:47 Из-за того, что мост возле села Демидов взорван, колонна российских танков движется в направлении Гостомеля.

07:45 Украина запросила у Турции закрытие пролива Босфор для военных кораблей.

Анкара ответила, что может это сделать, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

07:36 Вот общая картина движения техники на Киев.

Генштаб ВСУ сообщает, кто крупные механизированные колонны России движутся из Чернобыльской зоны в сторону столицы Украины.

"Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дыме и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника", - говорят военные.

От Дымера дорога открывается как на Вышгород, так и на Гостомель, где сейчас идут бои за военный аэродром.

Украинские военные взорвали по дороге мост через речку Тетерев под Иванковом, чтоб остановить движение противника.

07:28 Видео российских танков, которые едут на Ахтырку (Сумская область).

07:24 Зеленский создал и возглавил ставку верховного главнокомандования. Координатором назначен секретарь СНБО Данилов.

07:20 В Киеве и Львове включили сирены противовоздушной тревоги и говорят, что это не учебная, а боевая тревога.

07:17 Еще видео перехвата российских ракет украинской ПВО под Киевом.

07:15 Новое видео Зеленского. Снова предложил Путину переговоры. И упрекнул Запад в неоказании помощи Украине.

"Мы защищаем наше государство в одиночку. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим в нашем небе и видим на нашей земле, что этого недостаточно", - заявил Зеленский.

07:14 Утром возобновились ракетные удары по Киеву.

Видео последствий того, как в дом на улице Кошица в Киеве попала то ли ракета, то ли ее обломки после удачного выстрела украинской ПВО.

07:03 Очевидцы сообщают "Стране", что бои в Гостомеле продолжаются. В городе практически не работает связь.

По состоянию на три часа ночи Генштаб сообщал, что ВСУ отражают удары авиации и десант противника в районе аэродрома Гостомель.

То есть, вчерашняя информация Арестовича о том, что десант отбит, полностью не соответствует действительности.

07:00 Ключевые события по войне с Россией за минувшую ночь:

- Российская армия штурмовала погранпункт Приморский Посад в Запорожской области (менее ста километров до Бердянска)

- В Гостомеле продолжаются бои за аэропорт, куда, как очевидно, прорываются российские военные части. В Минобороны заявляют, что удерживают его.

- В Киеве под утро снова начались взрывы, ПВО сбивала ракеты, обломки которых падали на жилые дома. В городе с утра воют сирены.

- Ночью воздушный удар нанесли по военным объектам в Кропивницком

- Вертолеты РФ начли залетать в Украину со стороны Приднестровья

- В окружении находится Конотоп. Войска РФ обошли его и движутся на Киев с северо-востока.

- Зеленский в утреннем обращении снова призвал Россию к переговорам (накануне вечером он сказал, что готов обсуждать нейтральный статус Украины).