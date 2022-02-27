Западные страны решили отказаться от "золотых паспортов" для россиян. То есть от паспортов, которые давали возможность гражданам РФ и членам их семей в обмен на инвестиции получать европейское гражданство.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.

"Страны подчеркнули свою готовность принять дальнейшие меры, если Россия не прекратит нападение на Украину и, следовательно, на европейский мирный порядок", - сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что решение об отключении России от Swift фактически принято.

Страны Запада решили отказаться от "золотых паспортов", которые позволяли состоятельным россиянам и их семьям в обмен на инвестиции получать европейское гражданство, сообщает правительство Германии

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