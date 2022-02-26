В Киеве объявили комендантский час с 17:00 субботы, 26 февраля, до 08:00 понедельника, 28 февраля. Жителей призвали вообще не выходить из дома в это время. Будет запрещено передвигаться на транспорте, а те, кто будет находиться на улице - могут быть причислены к ДРГ.

Об этом заявил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник.

"Напоминаю, что сейчас не работает метрополитен. Мы просим оставаться всех дома, чтобы навести порядок с диверсионными группами", - сказал чиновник.

Он попросил отнестись к этой ситуации с пониманием и провести все воскресенье дома. Выходить можно только в укрытие, если прозвучит сирена.

Также чиновник попросил тех, кто сделал запасы воды и еды поделиться с теми, кто не успел запастись.

В КГГА сделали объявление по комендантскому часу в Киеве, который действует с сегодняшнего дня (субботы) с 17:00 до 8:00 28 февраля (понедельника)

"В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено.

Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.

Напоминаем: все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие.

При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы" - говорится в объявлении.

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