В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами
В Киеве объявили комендантский час с 17:00 субботы, 26 февраля, до 08:00 понедельника, 28 февраля. Жителей призвали вообще не выходить из дома в это время. Будет запрещено передвигаться на транспорте, а те, кто будет находиться на улице - могут быть причислены к ДРГ.
Об этом заявил первый заместитель мэра Киева Николай Поворозник.
"Напоминаю, что сейчас не работает метрополитен. Мы просим оставаться всех дома, чтобы навести порядок с диверсионными группами", - сказал чиновник.
Он попросил отнестись к этой ситуации с пониманием и провести все воскресенье дома. Выходить можно только в укрытие, если прозвучит сирена.
Также чиновник попросил тех, кто сделал запасы воды и еды поделиться с теми, кто не успел запастись.
В КГГА сделали объявление по комендантскому часу в Киеве, который действует с сегодняшнего дня (субботы) с 17:00 до 8:00 28 февраля (понедельника)
"В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено.
Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.
Напоминаем: все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.
В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие.
При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы" - говорится в объявлении.
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