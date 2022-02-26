В Киеве на Воздухофлотском проспекте убили сотрудника правоохранительных органов во время проверки документов.

Об этом сообщает паблик kiev.dtp.ua.

Сообщается, что полицейский погиб в результате перестрелки. По данным паблика, серый "Мицубиси" после инцидента скрылся с места.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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