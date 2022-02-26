В СНБО предупреждают, что на форумах и в группах в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевской области появились подозрительные лица, которые спрашивают, как проехать в Киев. В Совбезе подозревают, что таким образом маршрут разведывают вражеские диверсанты.

Об этом в Facebook сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Авторы сообщений активно расспрашивают в разных вариациях о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. У всех авторов есть одинаковая особенность: все они новые участники, присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке", - написал Данилов.

По его словам, жителям Киевской области нужно быть внимательными.

"Лица, которые расспрашивают информацию, — это вражеские агенты. Не указывайте маршруты движения, как и куда добраться и где еще есть свободные и доступные дороги", - сообщают в СНБО.

Также Данилов публикует инструкцию, что делать, если в группе замечено такое сообщение:

Подавайте жалобу админу группы;

Заглавными буквами в комментариях пишите, что автор опроса – это враг, собирающий информацию.

"Важно! Мессенджер WhatsApp технически защищен. Особой бдительности требует информация, публикуемая в группах WhatsApp, особенно созданные в последние 2-3 дня", - написал Данилов.

Напомним, Кличко призвал киевлян не покидать дома или укрытия.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.