Мэр Киева Виталий Кличко 26 февраля призвал киевлян покидать дома лишь в случае необходимости перейти в укрытие.

Об этом сказано в его видеообращении.

"Друзья, киевляне, мы обороняем наш город. Ради безопасности максимально все оставайтесь дома или в укрытиях. Не выходите и не выезжайте в город - кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Дома покидайте исключительно, чтобы перейти в укрытия. Метро перешло сейчас в режим работы как укрытие и транспортных перевозок уже, к сожалению, совершаться не будет", - сообщил Кличко.

Также мэр столицы призвал бизнес помочь киевлянам продуктами питания, едой и предметами первой необходимости. Кроме того, по его словам, нужна помощь защитникам Киева.

Напомним, по данным МВД, российская армия осуществляет попытки высадки на левом берегу Киева.

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