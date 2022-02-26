В субботу, 26 февраля, в селе Стоянка под Киевом подорвали мост на Житомирской трассе. Кадры появились в Telegram.

Подорван мост через реку Ирпень на Житомирской трассе. Теперь чтобы попасть из Киева в Стоянку, надо ехать через Софиевскую Борщаговку, а за Гнатовкой поворачивать на Гореничи

Судя по карте, движение на этих участках усложнено в районе Святопетровского и Белогородки.

Тем, кто планирует ехать дальше, в Житомир, лучше свернуть перед Гореничами влево, на Петрушки, и уже в селе Мила выехать на Житомирскую трассу.

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