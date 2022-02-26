В МВД Украины сообщают, что российская армия осуществляет попытки высадки на левом берегу Киева.

Об этом сказано в сообщении ведомства в Facebook.

Украинские военные держат под контролем мосты и готовы открывать огонь на поражение по целям, которые будут пытаться пересечь мост в направлении правого берега.

МВД просит всех граждан оставаться в безопасных местах и не предпринимать попытки перейти через реку Днепр в сторону правого берега.

Напомним, Кличко обратился к киевлянам, по его словам, вражеских войск в городе нет, метро и коммунальные службы работают.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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