В субботу, 26 февраля, в результате обстрелов Киева со стороны Российской Федерации одна из ракет попала в многоэтажный дом в Севастопольской площади.

Пострадала многоэтажка, расположенная на проспекте Лобановского, 6. Из-за попавшей ракеты были уничтожены несколько этажей.

"Такая жесть. У нас просто в зале сейчас дырка", - сказала жительница одной из квартир.

Согласно информации с места события, в результате обстрела есть пострадавшие. Их число уточняется

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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