В Херсонской области на трассе гражданский автомобиль попал на линию огня. На видео, снятом изнутри автомобиля можно услышать, как начинается стрельба. Мужчина говорит остальным пассажирам лечь на пол.

Через несколько секунд все заканчивается и машина едет дальше.

Похожий случае произошел и с парнем из Мелитополя. он ехал на своем автомобиле и попал на линию огня между двумя танками, однако улетел вовремя отъехать и остался цел.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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