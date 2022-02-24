Итак Россия вторглась в Украину. Это произошло сегодня около 5 часов утра.

Почему этот прогноз сбылся, сегодня рассказал Байден. По его словам, о вторжении его предупредил сам Путин еще во время переговоров по стратегической стабильности.

"На переговорах Путин говорил о своих намерениях, и я его не недооценивал", - заявил сегодня президент США.

То есть сегодня стало понятно, какой "военно-технический" ответ готовил Кремль на отказ Запада убрать НАТО от границ России.

Как этот "ответ" сегодня был реализован на практике - разбиралась "Страна".

Три составных части атаки РФ

Ситуация на конец дня выглядит следующим образом.

Россия атаковала Украину разными способами и сразу на нескольких направлениях.

Во-первых, произошли многочисленные ракетные удары по военным объектам.

Украина говорит о 30 выстрелах "Калибрами", Россия заявляет, что уничтожила 87 украинских военных баз, аэродромов, складов и командных центров.

Также РФ утверждает, что ликвидировала украинскую ПВО.

Так это или нет - но сегодня прилеты по объектам военной и смешанной инфраструктуры слышала и видела вся Украина - от Харькова и Одессы до Луцка и Ивано-Франковска.

То есть атака высокоточным оружием действительно была массированной. И, вероятно, была основным планом по сегодняшнему дню. Потери Украины от этой акции пока неизвестны.

Во-вторых, после полудня начала работать российская авиация. Ударные вертолеты обстреливали погранпункты на юге страны, а под Киевом пошли на штурм аэродрома Гостомель, который способен принимать военно-транспортные самолеты.

Там высадили российский десант, который, судя по всему, там и закрепился. И потенциально это крайне опасно для Киева.

Если россияне удержат аэродром, в Гостомель могут начать прибывать транспортники РФ с подкреплениями (информация о том, что 18 грузовых "Илов" с псковскими десантникми летят в Украину, уже прошла по СМИ). То есть это может нарастить наземную группировку РФ в 25 километрах от Киева.

На данный момент там идет бой, который слышит вся местная агломерация - Буча, Ирпень, Петропавловская Борщаговка.

Уже после 10 вечера Арестович написал, что аэропорт смогли отбить, а российский десант уничтожили. Но потом в Минобороны дали другую информацию - что бой еще идет.

В-третьих, начались наземные операции. Бронетехника перешла границу со всех направлений - северного (Черниговская, Житомирская, Киевская, Сумская области), восточного (Харьковская, Луганская области) и южного (Крым).

Как идут наземные операции

Больше всего россияне продвинулись на юге. Там наступление развивалось на Херсон. К этому городу РФ подошла вплотную, по пути взяв Новую Каховку и сооружения Северо-Крымского канала. Позже появились сведения, что российские войска обошли Херсон и отправились в сторону Николаева, после чего там завязались бои с ВСУ.

В Крыму после этого начали готовиться к запуску воды по этому каналу. Таким образом, водная блокада полуострова по сути закончена.

По пути на Мелитополь войска вторжения захватили Геническ. К вечеру пошли сообщения, что россияне уже в Мелитополе. Откуда открывается дорога на Бердянск с крупной базой ВМСУ (и дальше открыт путь на Мариуполь), и на Запорожье.

Под Бердянском, а также около Энергодара (это совсем недалеко от Запорожья) уже заметили российскую технику.

На севере войска РФ более всего продвинулись в Сумской области: оттуда весь день шли видео с российской техникой в центре города. Твердых данных о том, что Сумы полностью захвачены, нет (поступает информация, что в некоторых местах в области они вынуждены были отступить).

Также известно, что россияне контролируют зону Чернобыльской АЭС.

На востоке РФ захватила несколько населенных пунктов в приграничных районах Луганской области. Под Харьковом шли бои, несколько российских танков было подбито, но в сам город они не вошли (по некоторым данным, перестрелки на окружной под Харьковом продолжаются).

В Черниговской и Житомирской областях глубокого продвижения не зафиксировано.

И, как видим, ни один крупный город россиянами пока не взят. Впрочем, непонятно, делались ли всерьез такие попытки. На этот счет есть несколько версий.

1. Нынешняя наземная операция - это "разведка боем", а главной программой сегодняшнего дня было уничтожение военных объектов Украины с воздуха, а также захват основных автомагистралей. То есть, не исключено, что далее будут введены более значительные силы.

2. При этом непонятно, захотят ли вообще в РФ на данном этапе штурмовать крупные города, что сопряжено с большими потерями. В США, например, пишут со ссылкой на чиновников, что цель России - окружить мегаполисы и вынудить к сдаче, а не штурмовать их в лоб.

По крайней мере, мы можем констатировать, что серьезных и подготовленных попыток штурма крупных городов сегодня не было. Пытались "взять с наскока", но когда было оказано сопротивление, атаки прекратились или стали вялотекущими.

Анализируя военные передвижения россиян, следует помнить и о Донбассе. Там разворачивается другая история. "Республики" при огневой поддержке РФ перешли в наступление.

В России заявляют, что "ДНР" и "ЛНР" продвинулись на 6-8 километров. Украина же говорит, что все атаки отбиваются и ключевые города, которые атакует противник - Счастье, Станицу Луганскую, Волноваху и Мариуполь.

Но по разным сообщениям, действительно над позициями ВСУ в Волновахе нависла угроза. И если город удастся взять, то путь на Мариуполь с севера будет открыт.

А если к тому времени в Запорожской области обоснуется российская армия, то вся южная группа сил ВСУ в Донецкой области (от Волновахи до Мариуполя) окажется под угрозой полного окружения.

Что предпринимает украинская власть

Украина в рамках оборонительных мероприятий уже ввела военное положение. Также в Киеве установили комендантский час.

Основное руководство страной осталось на месте. Зеленский призвал всех вступать в территориальную оборону и пообещал тем, кто к ней присоединится, снятие санкций СНБО.

То есть, видимо, теперь стройные когорты "контрабандистов" и "воров в законе", а также журналистов и народных депутатов пойдут "смывать кровью" санкции. По логике Зеленского выглядит так.

Минобороны же заявило, что каждый, кто придет с паспортом записываться в тероборону, сразу получат оружие.

Также в Раде лежит проект указа о всеобщей мобилизации, но пока ее еще не начали.

Комментируя ситуацию на фронте, в Генштабе говорят, что "российский блицкриг провалился", и сейчас противник взял оперативную паузу для перегруппировки сил. ВСУ контролируют ситуацию, заверяют военные власти.

Впрочем, на Западе в этом смысле настроены более пессимистично: сразу несколько американских СМИ написали со ссылкой на чиновников, что россияне возьмут Киев за 72-96 часов - то есть, за четыре дня.

О том, что Киев падет за 4 дня (или 96 часов) написали сразу два крупных издания - The New York Times и Newsweek. Оба ссылались на действующих чиновников и сотрудников разведки. То, что происходит сейчас, Newsweek называет только первой фазой вторжения. "После того, как закончится работа авиации и артиллерии, начнется настоящая наземная война, и я думаю, что Киев падет всего через несколько дней", - пишет журнал со ссылкой на офицеров разведки.

"Военные могут продержаться немного дольше, но не слишком", - добавил он.

Источник, близкий к Владимиру Зеленскому, который также попросил не называть его имени, согласился с оценкой США, согласно которой Киев может быть окружен в течение 96 часов. Но он не верит, что власть Зеленского рухнет.

Дипломатический представитель НАТО, который также не пожелал быть названным, сказал Newsweek следующее: "Мое личное мнение: к сожалению, это звучит довольно правдоподобно. Однако я думаю, сейчас первые 24 часа самые важные".

Санкции против России

К вечеру 24 февраля США и Британия объявили о жестких мерах против Москвы. Американцы:

ограничили российские возможности рассчитываться в долларах, евро, фунтах и йенах.





ограничили экспорт высокотехнологической продукции в Россию. Они затронут и космическую отрасль.





санкции включают "Сбербанк" (крупнейший банк России), "Газпромбанк", ВТБ, второй крупнейший банк в России, а также банк "Открытие". Они также коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний.

Британцы:

тоже ввели санкции против ВТБ





против авиакомпании "Аэрофлот"





против Объединенной авиастроительной корпорации, "Ростеха", Объединенной судостроительной корпорации, Уралвагонзавода и корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

При этом нет ни отключения от SWIFT, ни нефтегазового эмбарго. А это было бы наиболее более болезненным для России. Остальные санкции для нее не столь критичны (хотя и весьма чувствительны).

То есть, видимо, Путин понимал, что именно так все и будет. Поэтому решился на полноценную войну с Украиной.

Ближайший день-два будут решающими с точки зрения всей хода войны. Смогут ли украинские войска остановить продвижения россиян, нанести им большие потери и перейти к позиционной войне (которая позволит провести хотя бы частичную мобилизацию и укрепить силы при условии финансирования и поставок оружия с Запада), либо российская армия сможет окончательно разрушить оборону, окружить крупнейшие города и обратить дело по тому сценарию, о котором писали американские эксперты про падение Киева за 72-96 часов.

Также важный вопрос - будут ли предприняты со стороны украинского руководство инициативы по поводу перемирия и достижения неких договоренностей с Россией.

К этому уже призвали Зеленского сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко, группа депутатов во главе с Новинским.

С призывом объединиться, чтоб закончить войну обратился к украинцам и чемпион мира по боксу Александр Усик.

Будет ли шанс на договоренности по прекращению войны также покажут ближайший день-два.