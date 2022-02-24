Начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков. Фото: Львовская таможня

Начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков сообщил, что мужчин возрастом от 18 до 60 лет не будут выпускать за пределы Украины. Об этом он написал у себя в Facebook.

"Просьба не создавать панику и не пробовать самовольно пересекать границу! Победа за нами! Слава Украине!",- написал он.

Даниил Меньшиков

Напомним, сегодня Россия прорвала границу Украины в Черниговской, Луганской, Сумской и Харьковской областях. Путин объявил о так называемой "военной операции" в Украине, которая сопровождается артиллерийскими обстрелами украинских городов и воинских частей. 

В Украине экстренно ввели военное положение. Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных госадминистраций, Украина планирует призвать 36 тысяч резервистов из оперативного резерва для защиты страны от российского вторжения. 

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