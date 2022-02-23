Секретарь СНБО Алексей Данилов, что Украина планирует призвать 36 тысяч резервистов из оперативного резерва.

Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам заседания СНБО в среду, 23 февраля.

"Количество резервистов будет составлять 36 тысяч. Это люди, которые в большинстве уже были на фронте. Они понимают, о чем идет речь. Военные будут принимать решение о том, где будут находиться те или иные военнослужащие", - ответил Данилов на вопрос о числе резервистов и будут ли они направляться на линию фронта.

Напомним, Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что подписал указ о призыве на службу резервистов.

23 февраля в Украине начался призыв резервистов от 18 до 60 лет в Вооруженные силы. Ему подлежат как офицеры, так и рядовой, сержантский состав. Максимальный срок службы - один год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

Согласно приказу президента Украины, резервисты оперативного резерва должны самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

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