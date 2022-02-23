Власти Украины не исключают необходимости уничтожения данных на серверах и переноса конфиденциальной информации из Киева. Это будет сделано в случае вторжения РФ в столицу.

Такое заявление сделал зампредседателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктор Жора, в интервью американской газете Politico.

Он сообщил, какие действия украинская сторона предпримет, если Россия возьмет под контроль правительственные учреждения.

"У нас есть планы и сценарии... Мы можем перемещаться в новые места, мы можем сохранять данные, мы можем удалять данные и предотвращать захват всех этих данных", - рассказал Жора.

Также он объяснил, что правительство Украины начало централизацию своих компьютерных систем в 2014 году, после оккупации Россией Крыма. Это существенно затруднило проникновение российских хакеров в компьютеры, где хранятся секретные документы, подробные данные о населении и предоставляются такие услуги, как, к примеру, пенсионные выплаты.

В случае вторжения украинские киберкоманды получат приказ "отключить доступ к этим учетным записям", добавил Жора.

Кроме того, украинские власти разработали планы по отключению центральных систем в Киеве и передаче копий данных на резервные позиции.

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