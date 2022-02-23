Генеральным секретарь ООН Антониу Гутерриш, заявил, что то, что происходит сейчас на Донбассе, не попадает под определение геноцида. Вместе с тем, он не считает российских военных, которые смогут открыто заходить в "ЛДНР, миротворцами.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Гутерриушу задали вопрос, разделяет ли он оценку президента России, который заявил, что действия, которые Киев проводит против Донецка и Луганска, являются буквально геноцидом.

"Геноцид - это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать его (определение - Ред.) следует в соответствии с международным законодательством. Я думаю, это не тот случай", - ответил он.

Генсек ООН также заявил, что не будет считать миротворцами российских военных, если те в соответствии с полученным президентом РФ Владимиром Путиным разрешением отправятся в Донбасс.

"Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они ... не являются миротворцами", - заявил он, выразив беспокойство в связи с "искажением понятия миротворческой деятельности".

Признание Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР" Гутерриш назвал нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, Устава ООН и Декларации о принципах международного права.

Заявления Гутерриша прокомментировали в МИД РФ. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Гутерриш "ни разу не возвысил голос в пользу выполнения Минских соглашений". Глава МИД РФ также сообщил, что Россия довела до Гутерриша свою оценку его заявлений по ситуации вокруг Украины.

Отметим, Владимир Путин, говоря о ситуации на Донбассе, назвал происходящее в этом регионе геноцидом. Канцлер Германии Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что понятие "геноцид" неприменимо к ситуации на Донбассе, и назвал подобные заявления "смешными". В МИД РФ припомнили Шольцу нацистов в ответ на его слова о "смешных" заявлениях Путина о геноциде на Донбассе.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании "ДНР" и "ЛНР", который в том числе предусматривает совместную оборону.

Совет Федерации дал добро на использование российской армии в "ЛДНР". Таким образом, российские войска смогут открыто заходить на неподконтрольную территорию. Публично цель заявлена как миротворческая миссия.

О том, что произошло после признания "ДНР" и "ЛНР", рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.